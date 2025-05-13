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童星病逝｜11歲童星心跳停止13次被宣布腦死　父母忍痛拔喉質疑醫療疏忽

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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巴西11歲童星心跳停止13次被宣布腦死，父母忍痛拔喉質疑醫療疏忽。

【巴西童星猝逝/Millena Brandão】曾參與Netflix劇集《異道同行》（Sintonia，亦有譯《最初的朋友》）的巴西童星米蓮娜布蘭道（Millena Brandão）於5月2日病逝，年僅11歲，消息讓影迷震驚。米蓮娜的母親受訪時表示，女兒生病數日內病況急速惡化，最終不敵病魔過世，但至今不清楚確實死因，更質疑醫療過程孩中或出現嚴重疏忽。

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出現劇烈頭痛腳痛 醫生初指患登革熱

據美國《People》報道，米蓮娜的母親泰絲（Thays Brandão）在接受巴西媒體g1訪問時透露，米蓮娜從4月24日開始出現劇烈頭痛、腳痛，伴隨嗜睡、食欲不振等症狀。家人立刻帶她就醫，但醫生只說可能是得了登革熱（dengue fever），卻無做任何檢查，開了退燒止痛藥就讓他們回家。

不過回家後米蓮娜的疼痛加劇，甚至不能走路。4月26日，家人帶米蓮娜再度就診，但最終仍只是叫她回家休息。2日後，米蓮娜在家中浴室昏倒，家人回憶說：「她當時用手捂著頭，痛得尖叫。」

米蓮娜送醫後恢復意識，惟隔日早上就突發心臟驟停（cardiac arrest），雖經急救恢復心跳並被插管，但自此昏迷再也沒清醒。醫生經電腦斷層掃描，發現她腦中有顆5厘米大的腫塊，但礙於院方沒有神經專科醫生，無法立即判斷該腫塊究竟是腫瘤、囊腫、水腫還是血塊。而在等待診斷期間，米蓮娜的狀況愈來愈差，病情最終不可逆轉。

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死前共13次心臟驟停 醫生判定腦死

泰絲憶說時哽咽：「她幾乎每天都會心跳驟停2到3次，以往她從未出現過此情況。甚至有日還出現7次呼吸驟停，醫生不時壓胸，或用電擊去顫器搶救。」米蓮娜總計發生13次的心臟驟停，最終醫生判定米蓮娜腦部死亡（brain dead）。在與丈夫路易斯布蘭道（Luiz Brandão）商量後，夫婦二人忍痛決定拔除米蓮娜的維生系統。

我告訴自己，如果讓她的心臟自然停跳，我們和她都會更痛苦，所以決定請醫生關掉機器。

死因未明 網民質疑醫療資源不足

米蓮娜最終於5月2日逝世，年僅11歲。翌日家人在社交媒體公布米蓮娜的死訊，附上她頭戴光環、穿著天使翅膀的照片。帖文滿是不捨：「她現在正安息在全能天父的懷抱裡，在天堂快樂玩耍。我們一起共度的回憶，將永存我心；我永遠不會忘記妳帶給身邊每一個人的歡樂。」

影迷和網民紛紛留言悼念。由於米蓮娜的死因目前仍未釐清，悲劇事件在巴西引起軒然大波，當地基層醫療資源不足和診斷流程不當備受社會關注。根據巴西媒體，當地衛生部門對米蓮娜的逝世深表遺憾，並將就參與救治米蓮娜的一個市級緊急護理室UPA的護理展開調查。

資料來源：PeopleEntertainmentg1millenamboficial@IG

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