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凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光，5招凍齡秘訣大公開。

【吳婉芳／凍齡／胡智同／母親節】1986年港姐亞軍吳婉芳（57歲）婚後淡出幕，但仍長年因「凍齡美貌」引發關注。日前，其子胡智同（Lynus）於母親節（11日）曝光母子互動影片，吳婉芳無皺紋、緊緻肌膚狀態震驚網民，被網民大讚「超級凍齡」，猶如一對情侶。

凍齡女神｜胡智同為母製作曲奇　吳婉芳凍齡美貌引熱議

57歲前港姐亞軍吳婉芳，保養非常得宜，身材依然苗條，皮膚更宛如少女，非常緊緻零無孔，一直被網民稱為「美魔女」。

日前適逢母親節，兒子胡智同親手製作3個「MOM」造型曲奇贈母，吳婉芳於自家豪宅廚房驚喜收禮，俏皮反問：「得唔得㗎？」，試食後與兒子點頭相視而笑。吳婉芳影片中身穿簡約白衫、束馬尾入鏡，零毛孔膚質與纖瘦身形引發網友暴動，留言直指：「58歲像30歲小仙女」、「豪門闊太保養天花板」、「求開小紅書分享凍齡秘笈」。

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胡智同與媽媽自幼關係親厚，過去不時會於社交平台分享與母親的互動影片及合影，早前胡智同在IG上載了一段短片，以記錄一天行程為主題，意外曝光了媽咪吳婉芳的素顏模樣，亦曾引發網民熱烈關注。

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凍齡女神｜丈夫離世後疑深受打擊 曾公開分享透露保養5招  

吳婉芳自1986年選港姐入行，當年她獲亞軍、最上鏡小姐及才華小姐成3料港姐，隨後加入TVB。幾年後，與富商胡家驊成婚後，便淡出娛樂圈，兩人育有三名子女。可惜的是，相愛24年的丈夫胡家驊於2017年2月在睡夢中辭世，有傳吳婉芳大受打擊，從此深居簡出。

去年11月吳婉芳偕大仔胡智略（Caspar）及新抱霍詠盈（Caroline）出席一晚宴，霍詠盈後來在IG曬出合照，亦標註著「奶奶似家姐」，大讚奶奶外貌非常年青。不少網民亦留言指吳婉芳如「天仙下凡」、「非常後生」，是最靚奶奶。

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吳婉芳過去曾表示自己的保養是非常隨性及佛系，主要是飲食清淡、多飲水，尤其注重潔面，她本人亦有每日打坐唸經是其養生之道，指可以令心境平靜。除此之外，她亦會有定期看中醫調理身體。

吳婉芳又指自己睡前有一習慣，便是洗臉後即使甚麼也不塗，但一定要塗精華素。她認為過多的護膚品會阻礙肌膚的吸收，因此只需要簡單塗精華素也可以，一星期可能只敷兩至三次面膜。

資料來源：IG@lynuswoo小紅書@Lynus Woo 胡智同

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