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中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

「重炮手」劉洋被封《中年好聲音3》「民選冠軍」。

【中年好聲音3 / 劉洋 / 劉洋丸太】TVB《中年好聲音3登峯之戰》在周日（5月11日）舉行並已結束，《中年好聲音3》賽果為黃博稱冠、張與辰奪亞軍、劉洋獲季軍。當晚取得跨平台直播收視最高25.1點，觀眾逾162萬，踞收視榜首，並打破開播以來收視紀錄。

在網上《中年好聲音3》話題未完，很多網民覺得決賽當晚「重炮手」劉洋表現最佳，應該由他獲第一名，由此劉洋被封《中年好聲音3》「民選冠軍」。

中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名

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中年好聲音3︱劉洋稱太太功不可沒

在《中年好聲音3登峯之戰》完結當晚，7強參賽者黃博、張與辰、李金凱、劉洋、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈都分別在啟德體藝館外與粉絲見面答謝支持，《東張西望》在場採訪，劉洋太太在粉絲團內等待，當劉洋一出現，即衝上前送花給丈夫。

不過劉洋太太繼續怕醜，送花後用大型名牌遮臉躲在丈夫身後，讓劉洋繼續接受《東張西望》訪問，他感謝老婆支持表示：「一路走來，她對我的幫助真的好大，功不可沒，謝謝她。」

當主持請劉洋唱情歌給老婆聽，劉洋即轉身將老婆拉到身邊，劉洋太太仍害羞對老公怕醜稱：「幹嘛？」劉洋對住太太老婆唱《只是太愛你》當中幾句「因為我不知道下一輩子還是否能遇見你 所以我今生才會 那麼努力把最好的給你」，劉太聽到非常冧，《東張西望》主持更要求即場吻太太，劉洋擁抱太太然後吻對方臉頰。

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中年好聲音3︱留港發展練廣東話

在昨日（5月12日），《中年好聲音3》三甲出席「王者謝票會」活動，劉洋在現場再唱參賽歌《輸了你贏了世界又如何》及《Without You》。

之後，他接受訪問時表示現時會專注在香港發展，並稱：「現在的目標就是要把廣東話說好。」至於在昆明火鍋店，他表示因為已經營了一段長時間並有合作拍檔，所以安心交給朋友打理。

至於被封「民選冠軍」的他在《中年好聲音3》獲季軍，令「樂壇校長」譚詠麟替他不值，劉洋謙虛稱：「譚校長對我的評價其實有點高。」表示感謝對方的評價。

現年42歲的劉洋來自昆明，在《中年好聲音3》之前，他從參加過歌唱比賽，不過曾在酒吧唱歌，也曾組樂隊玩音樂，所以有一定演唱經驗，後來在昆開火鍋店。為追夢決定參加《中年好聲音3》，在海選唱《假如》已被讚是「行走的CD」，因為聲音雄厚故此被封「重炮手」。

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