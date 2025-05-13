何太何伯離婚︱何太宣布分訊後被捕獲夫妻檔做直播　遭質疑扮離婚何伯激動爆粗：發姣呀？

【何太何伯離婚/東張西望】何伯與何太因接受《東張西望》訪問而成為全城熱話，兩人還化身做KOL密密直播搵真銀。不過夫妻倆近期人氣有下滑跡象，正當以為他們漸漸被網民遺忘之際，昨日卻爆出何太宣布離婚消息，原因疑涉及金錢，不過「分訊」爆出後不久，他倆又被捕獲夫妻檔街頭做直播 ，何伯更孖住何太激動爆粗鬧街坊，因而遭質疑扮離婚炒作！

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何太何伯離婚︱何太宣布離婚後被街頭捕獲夫妻檔做直播

何太日前自拍影片宣布即將與何伯離婚，片中她對網民表示：「我同我老公即將要離婚啦！」還指3個月後就可以重拾自由，並計劃返回內地生活，再次引起網民關注。然而，離婚一事爆出後不久，昨日就有天水圍街坊直擊二人於街頭直播時與街坊發生激烈爭執，有網民還將相關影片分享至社交平台。

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影片中何伯何太身處天水圍街頭，何伯以直條恤衫配Cap帽現身，相當醒神，而何太就以多層次打扮示人，保留獨有鄉土味！二人夫妻檔做直播期間，有路人指罵何伯是垃圾，何伯因而情緒激動，隨即以粗口「回敬」路人，現場一度粗口橫飛，何伯更一度作勢動口又動手，最後各自敗走。

何太何伯離婚︱何伯激動爆粗鬧爆路人

何伯似乎愈想愈憤怒，繼而以一連串粗口怒斥路人：「你老X，鹹水草，X臭你老X！你老X發姣呀？」此時何太疑擔心粗口影響直播，試圖制止何伯：「無無無，唔好咁講，唔好講呢啲！」但何伯仍怒氣未消，繼續發炮：「我真係把幾火呀真係，頭先唔打你X家剷，我火都嚟呀！」

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何太何伯離婚︱被網民質疑扮離婚炒作

何太亦在直播中抱怨，指二人30多度高溫在街頭直播，卻遭人驅趕，更鬧爆驅趕他們的人是畜生：「坐都唔畀我哋坐！仲咁樣鬧我哋，啲人嘅行為真係好惡劣。」網民見到兩人繼續夫妻檔上陣直播，在鬧人方面又如此合拍，口下毫不留情，因此質疑二人離婚純屬炒作，目的是想繼續衝人氣。

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