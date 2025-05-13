  • 27°C
香港時間：2025513日 (二) 11:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

何太何伯離婚︱何太宣布分訊後被捕獲夫妻檔做直播　遭質疑扮離婚何伯激動爆粗：發姣呀？

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

究竟何伯何太是否真的離婚呢？大家真的要拭目以待！

【何太何伯離婚/東張西望】何伯與何太因接受《東張西望》訪問而成為全城熱話，兩人還化身做KOL密密直播搵真銀。不過夫妻倆近期人氣有下滑跡象，正當以為他們漸漸被網民遺忘之際，昨日卻爆出何太宣布離婚消息，原因疑涉及金錢，不過「分訊」爆出後不久，他倆又被捕獲夫妻檔街頭做直播 ，何伯更孖住何太激動爆粗鬧街坊，因而遭質疑扮離婚炒作！

點擊圖片放大
+5
+4

何太何伯離婚︱何太宣布離婚後被街頭捕獲夫妻檔做直播

何太日前自拍影片宣布即將與何伯離婚，片中她對網民表示：「我同我老公即將要離婚啦！」還指3個月後就可以重拾自由，並計劃返回內地生活，再次引起網民關注。然而，離婚一事爆出後不久，昨日就有天水圍街坊直擊二人於街頭直播時與街坊發生激烈爭執，有網民還將相關影片分享至社交平台。

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

影片中何伯何太身處天水圍街頭，何伯以直條恤衫配Cap帽現身，相當醒神，而何太就以多層次打扮示人，保留獨有鄉土味！二人夫妻檔做直播期間，有路人指罵何伯是垃圾，何伯因而情緒激動，隨即以粗口「回敬」路人，現場一度粗口橫飛，何伯更一度作勢動口又動手，最後各自敗走。

何太何伯離婚︱何伯激動爆粗鬧爆路人

何伯似乎愈想愈憤怒，繼而以一連串粗口怒斥路人：「你老X，鹹水草，X臭你老X！你老X發姣呀？」此時何太疑擔心粗口影響直播，試圖制止何伯：「無無無，唔好咁講，唔好講呢啲！」但何伯仍怒氣未消，繼續發炮：「我真係把幾火呀真係，頭先唔打你X家剷，我火都嚟呀！」

點擊圖片放大
+6
+5

何太何伯離婚︱被網民質疑扮離婚炒作

何太亦在直播中抱怨，指二人30多度高溫在街頭直播，卻遭人驅趕，更鬧爆驅趕他們的人是畜生：「坐都唔畀我哋坐！仲咁樣鬧我哋，啲人嘅行為真係好惡劣。」網民見到兩人繼續夫妻檔上陣直播，在鬧人方面又如此合拍，口下毫不留情，因此質疑二人離婚純屬炒作，目的是想繼續衝人氣。

相關內容：

何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公

東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂

夫妻關係｜丈夫輪班工作態度冷淡疑出軌　妻終日胡思亂想專家教5招重燃愛火

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？
19:31 2024/07/19
東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？
東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
11:00 2024/08/05
東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
東張西望︱私院產檢被搞錯BB性別兼指有先天病　港媽險人工流產院方咁回應
14:27 2025/04/24
東張西望︱私院產檢被搞錯BB性別兼指有先天病　港媽險人工流產院方咁回應
工人姐姐｜外傭疑偷僱主20萬鑽戒無罪釋放　主人反被姐姐告上法庭：我不會再聘請外傭
16:46 2025/05/02
工人姐姐｜外傭疑偷僱主20萬鑽戒無罪釋放　主人反被姐姐告上法庭：我不會再聘請外傭

你可能感興趣

東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？
19:31 2024/07/19
東張西望何伯｜何太欲改嫁到美國帶何伯做管家 何伯睇清楚真面目未？
東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
11:00 2024/08/05
東張西望何伯丨全城追看何伯何太長達兩個月 背後原因：潛意識都是偷窺狂
東張西望︱私院產檢被搞錯BB性別兼指有先天病　港媽險人工流產院方咁回應
14:27 2025/04/24
東張西望︱私院產檢被搞錯BB性別兼指有先天病　港媽險人工流產院方咁回應
東張西望 離婚 夫妻之道

最高瀏覽

悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思