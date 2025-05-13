東張西望｜65歲單親婦助兒子置業卻遭逼遷　警方社工介入事件雙方終達成協議

【東張西望 / 澳門 / 李旻芳】TVB節目《東張西望》早前報導過澳門1名65歲單親媽媽陳女士，獨自將兒子撫養長大，又拿出30萬積蓄為兒子置業做首期，卻因退休而無力供款遭兒子及媳婦嫌棄，甚至疑似被媳婦動粗壓迫，逼其遷出單位。

《東張西望》繼續報道後續發展，陳女士在主持李旻芳的陪同下回到單位，與兒子和媳婦當面對質，惟對方不願多講又全盤否認了母親的指控；最後在警方和社工的介入下，雙方終於達成協議。

東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業 換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

東張西望｜兒子否認母親指控

《東張西望》主持李旻芳陪陳女士回單位，與陳太兒子和媳婦對質，媳婦被問及是否對陳女士動粗及居住權利時，她以此事件交由警察處理為由，不願多講：「你話佢有冇權？我唔答你呢啲嘢」。

陳女士兒子隨後現身否認了母親的所有指控，更表示如若母親認為在單位內受到威脅可隨時離開：「如果佢覺得危險，其實佢可以離開呢個單位」，這令陳女士失望心痛，而這場「對質」在警方及社工到場後終止。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

東張西望｜兒子還30萬首期

事後陳女士聯絡《東張》節目組，表示雙方已協議，兒子表示會退還她30萬首期讓她搬離單位，陳女士無奈表示：「為了自己的安全著想，對，如果還給我的話，我寧願離開這個單位，離開這裡」。

母子反目失去棲身之所，就只因為一層樓，事主深感心酸難過。

東張西望｜北角奇怪男「阿德」當街襲擊女途人 受害人逃跑被辱罵踹鞋跟

東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液 見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒

東張西望｜「排隊黨」入駐運輸署牌照事務處 代取號/代辦理/佔用空間日賺數千元

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】