  • 26°C
香港時間：2025513日 (二) 19:56

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

抵食火鍋｜北角海逸酒店推晚市一人鍋$118起　可選牛/豬/雞/魚包飲品　加$30升級和牛/海鮮拼盤

休閒消費

發布時間： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

北角海逸酒店推晚市一人火鍋$118/位起，可選牛/豬/雞/魚+火鍋配料包飲品，加$30可升級和牛/蠔/扇貝。

【火鍋/餐廳優惠/海逸酒店】踏入炎炎夏日，但相信無阻喜愛打邊爐的你繼續「烚吓烚吓」。近日網民發現北角海逸酒店推出平價晚市火鍋套餐，每位只需$118起！酒店級食材和環境，茶餐廳價格，不知你的食指是否大動？

最新影片推介：

童學園
尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈　校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

酒店一人火鍋配料豐富 性價比高

近日有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文分享海逸酒店綠怡咖啡廳推出的一人火鍋晚市套餐的資訊，指是「酒店晚巿火鍋套餐，茶餐廳價錢」，可見其性價比之高。貼文引來網民關注，留言詢問詳情。

  • 日前有網民在社交平台分享海逸酒店綠怡咖啡廳的晚市火鍋套餐優惠。（圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組Facebook專頁）

    • 點擊圖片放大
    +2

    查海逸酒店官方網站，其2樓的綠怡咖啡廳推出晚市火鍋套餐，一人火鍋供四川麻辣湯與清雞湯兩款湯底選擇，每位僅需$118（另收加一服務費，埋單也只需$129.80），即可享豐富的火鍋配搭，包括肉類（牛柳片、豬肉片、鮮雞片）或海鮮（生魚片）、蔬菜、丸類及烏冬，套餐每位奉送汽水或啤酒（任選一款），加$30更可升級追加和牛及海鮮拼盤等。

    優惠套餐用餐日期至2025年5月31日，各位食客把握機會。注意晚市火鍋套餐優惠須於綠怡咖啡廳的eShop預訂及選定用餐日期，且只接受以信用卡付款。詳情及預訂按此

    北角海逸酒店的綠怡咖啡廳推出晚市火鍋套餐。（圖片來源：海逸酒店官網）

    北角海逸酒店綠怡咖啡廳「晚市火鍋套餐」

    價格：每位$118起（另收加一服務費）

    用餐日期：即日起至2025年至5月31日

    時間：每天晚上6時30分至10時

    地址：英皇道665號（鰂魚涌港鐵站C出口）

    電話：2185 2155

    訂座按

    資料來源：北角海逸酒店綠怡咖啡廳香港茶餐廳及美食關注組@Facebook

    🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

    💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

    下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

    【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

    【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

    相關文章

    IKEA優惠｜IKEA一連11星期大減價低至67折　兒童餐具/廚房/戶外野餐用品$9.9起
    14:15 2025/05/12
    IKEA優惠｜IKEA一連11星期大減價低至67折　兒童餐具/廚房/戶外野餐用品$9.9起
    端午美食｜半島精品店把XO辣椒醬融合腩肉糭　鹹蛋黃曲奇成創意送禮之選
    13:15 2025/05/12
    端午美食｜半島精品店把XO辣椒醬融合腩肉糭　鹹蛋黃曲奇成創意送禮之選
    自助餐優惠｜美利酒店自助餐一連7日搶購買一送一　嘆蟹腳+鮑魚+北京填鴨+烤原隻龍蝦
    19:15 2025/05/12
    自助餐優惠｜美利酒店自助餐一連7日搶購買一送一　嘆蟹腳+鮑魚+北京填鴨+烤原隻龍蝦
    全民活動｜bonaqua®綠色行動多重獎勵　大抽獎可贏住宿套票+主題樂園門票/米芝蓮餐廳雙人晚餐
    今日 10:39
    全民活動｜bonaqua®綠色行動多重獎勵　大抽獎可贏住宿套票+主題樂園門票/米芝蓮餐廳雙人晚餐
    一田優惠︱一田百貨1連10日「春日購物賞」低至2折　設$20/$35/買1送1專區
    今日 10:26
    一田優惠︱一田百貨1連10日「春日購物賞」低至2折　設$20/$35/買1送1專區

    你可能感興趣

    IKEA優惠｜IKEA一連11星期大減價低至67折　兒童餐具/廚房/戶外野餐用品$9.9起
    14:15 2025/05/12
    IKEA優惠｜IKEA一連11星期大減價低至67折　兒童餐具/廚房/戶外野餐用品$9.9起
    端午美食｜半島精品店把XO辣椒醬融合腩肉糭　鹹蛋黃曲奇成創意送禮之選
    13:15 2025/05/12
    端午美食｜半島精品店把XO辣椒醬融合腩肉糭　鹹蛋黃曲奇成創意送禮之選
    自助餐優惠｜美利酒店自助餐一連7日搶購買一送一　嘆蟹腳+鮑魚+北京填鴨+烤原隻龍蝦
    19:15 2025/05/12
    自助餐優惠｜美利酒店自助餐一連7日搶購買一送一　嘆蟹腳+鮑魚+北京填鴨+烤原隻龍蝦
    著數優惠 餐廳情報 火鍋 網絡熱話 美食 Facebook群組 鰂魚涌 酒店 北角

    最高瀏覽

    中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
    中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
    母愛偉大︱獨生女煤氣中毒亡陷絕望　60歲退休院長高齡誕孖女15年後現況曝光
    母愛偉大︱獨生女煤氣中毒亡陷絕望　60歲退休院長高齡誕孖女15年後現況曝光
    何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
    何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
    凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
    凍齡女神｜57歲超級美魔女吳婉芳驚人現況曝光　靠5招凍齡睡前堅持咁樣做
    急症室最長等候時間（05月13日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（05月13日 時間16:05）