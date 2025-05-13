抵食火鍋｜北角海逸酒店推晚市一人鍋$118起　可選牛/豬/雞/魚包飲品　加$30升級和牛/海鮮拼盤

【火鍋/餐廳優惠/海逸酒店】踏入炎炎夏日，但相信無阻喜愛打邊爐的你繼續「烚吓烚吓」。近日網民發現北角海逸酒店推出平價晚市火鍋套餐，每位只需$118起！酒店級食材和環境，茶餐廳價格，不知你的食指是否大動？

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酒店一人火鍋配料豐富 性價比高

近日有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文分享海逸酒店綠怡咖啡廳推出的一人火鍋晚市套餐的資訊，指是「酒店晚巿火鍋套餐，茶餐廳價錢」，可見其性價比之高。貼文引來網民關注，留言詢問詳情。

▲ 日前有網民在社交平台分享海逸酒店綠怡咖啡廳的晚市火鍋套餐優惠。（圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組Facebook專頁） ▼ 點擊圖片放大 +2

查海逸酒店官方網站，其2樓的綠怡咖啡廳推出晚市火鍋套餐，一人火鍋供四川麻辣湯與清雞湯兩款湯底選擇，每位僅需$118（另收加一服務費，埋單也只需$129.80），即可享豐富的火鍋配搭，包括肉類（牛柳片、豬肉片、鮮雞片）或海鮮（生魚片）、蔬菜、丸類及烏冬，套餐每位奉送汽水或啤酒（任選一款），加$30更可升級追加和牛及海鮮拼盤等。

優惠套餐用餐日期至2025年5月31日，各位食客把握機會。注意晚市火鍋套餐優惠須於綠怡咖啡廳的eShop預訂及選定用餐日期，且只接受以信用卡付款。詳情及預訂按此。

▲ 北角海逸酒店的綠怡咖啡廳推出晚市火鍋套餐。（圖片來源：海逸酒店官網）

北角海逸酒店綠怡咖啡廳「晚市火鍋套餐」

價格：每位$118起（另收加一服務費）

用餐日期：即日起至2025年至5月31日

時間：每天晚上6時30分至10時

地址：英皇道665號（鰂魚涌港鐵站C出口）

電話：2185 2155

訂座按此

資料來源：北角海逸酒店綠怡咖啡廳、香港茶餐廳及美食關注組@Facebook

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