抵食火鍋｜北角海逸酒店推晚市一人鍋$118起 可選牛/豬/雞/魚包飲品 加$30升級和牛/海鮮拼盤
發布時間： 31 分鐘前
【火鍋/餐廳優惠/海逸酒店】踏入炎炎夏日，但相信無阻喜愛打邊爐的你繼續「烚吓烚吓」。近日網民發現北角海逸酒店推出平價晚市火鍋套餐，每位只需$118起！酒店級食材和環境，茶餐廳價格，不知你的食指是否大動？
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酒店一人火鍋配料豐富 性價比高
近日有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文分享海逸酒店綠怡咖啡廳推出的一人火鍋晚市套餐的資訊，指是「酒店晚巿火鍋套餐，茶餐廳價錢」，可見其性價比之高。貼文引來網民關注，留言詢問詳情。
查海逸酒店官方網站，其2樓的綠怡咖啡廳推出晚市火鍋套餐，一人火鍋供四川麻辣湯與清雞湯兩款湯底選擇，每位僅需$118（另收加一服務費，埋單也只需$129.80），即可享豐富的火鍋配搭，包括肉類（牛柳片、豬肉片、鮮雞片）或海鮮（生魚片）、蔬菜、丸類及烏冬，套餐每位奉送汽水或啤酒（任選一款），加$30更可升級追加和牛及海鮮拼盤等。
優惠套餐用餐日期至2025年5月31日，各位食客把握機會。注意晚市火鍋套餐優惠須於綠怡咖啡廳的eShop預訂及選定用餐日期，且只接受以信用卡付款。詳情及預訂按此。
北角海逸酒店綠怡咖啡廳「晚市火鍋套餐」
價格：每位$118起（另收加一服務費）
用餐日期：即日起至2025年至5月31日
時間：每天晚上6時30分至10時
地址：英皇道665號（鰂魚涌港鐵站C出口）
電話：2185 2155
訂座按此
資料來源：北角海逸酒店綠怡咖啡廳、香港茶餐廳及美食關注組@Facebook
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