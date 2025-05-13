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7仔雪糕優惠｜7-Eleven Dreyer's靜岡焙茶扭紋脆筒買1送1　最後今日平均$10支

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

7-Eleven Dreyer's靜岡焙茶扭紋脆筒買1送1，最後今日平均$10支。

【7-Eleven優惠/Dreyer's甜筒】7-Eleven又有新優惠！又到吃雪糕季節，7-Eleven便利店推出Dreyer's甜筒限時優惠，於指定優惠日子購買「靜岡焙茶扭紋脆筒」即享買一送一，平均每支$10！

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7-Eleven雪糕優惠｜Dreyer's靜岡焙茶扭紋脆筒買1送1

由即日起至5月13日，在7-Eleven便利店購買「靜岡焙茶扭紋脆筒」即享買一送一優惠，平均每支$10！快去7仔入手，與同家人朋友分享！注意部分貨品只限於指定店舖提供；貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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即日起至5月16日，凡購買任何7-SELECT薄餅卷或沙律1件，即送你魔爪超越仙境碳酸能量飲料355毫升1罐，讓你在Keep Fit的同時，都補充足夠能量！

資料來源：IG@7elevenhk

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