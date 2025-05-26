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新國際學校｜國際教育新星香港道爾頓學校　實踐美式自主學習教育理念

升學教育

發布時間： 3 小時前

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香港道爾頓學校/Dalton School/私立學校】近年本地市道不振，零售、飲食行業不時傳來結業消息，亦有大型連鎖品牌撤出香港。但與此同時，教育行業卻相當活躍，尤其是國際學校市場，英國老牌寄宿學校如哈羅（Harrow）、威雅學校（Wycombe Abbey）等，都相繼在港開設分校，這股「國際教育新勢力」，一方面反映高端教育的市場潛力，另一方面亦令本地教育更多元化。

最近我趁著學校開放日，參觀了一間我會形容為「潛力新星」的私立學校。「新星」是因為學校年資尚淺，於2017年在香港成立，去年該校的親子班、幼兒園和小學部「一條龍」搬入灣仔玫瑰崗學校的原址。至於「潛力」又在哪裡呢？

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重自主學習 與清華大學附小研中文教材

這間是香港道爾頓學校（Dalton School Hong Kong），教育理念源自美國百年私校的「道爾頓計劃」，重視學生的自主學習和探究精神，又與清華大學附屬小學合作研發中文教材，結合中西文化優勢， 實行雙語教學。學校去年搬到灣仔新校址後，今年舉辦首屆「Little Basel  - 小小巴塞爾」藝術節，裡面最矚目展品是真・Art Basel藝術家黃玉龍的雕塑創作《向上》，這些大型雕塑在中環海濱活動空間展示後再搬入校園展出，十分有氣勢，藝術家黃玉龍還親自到訪學校，接受學生的訪問。從資源調動和文化視野中，可以看出學校的「軟實力」。

學生自訂班規 學自治自律

「道爾頓計劃」強調的是Progressive Education，由我強行翻譯，可以理解為「先進、創新式教育」。但香港道爾頓學校的創新，並非只停留在STEAM、多媒體實驗室等硬件包裝層面，而是有一個挑戰傳統教育框架的想法。舉例說，學校不採用標準教科書，而是由教學團隊自編教材，目的是讓學生從興趣出發學習。他們的課室還有一個令我印象深刻的細節：所有班規，不是由校長和老師說了算，而是經師生共同討論，再訂立規則，從中讓學生學習自治和自律精神。

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就如校董成員、香港前「財爺」曾俊華曾經在校內教育研討會分享，傳統考試框架培訓出來的人才，在今時今日「萬事問AI」的年代，未必再具有競爭力。他心目中的理想教育，是要真正拆牆鬆綁，讓學生按自己的步伐和興趣探索知識，將「學生為本」進行到底。

當然，學校至今只開辦至七年級，仍然未有大學升學成績作指標，但教育從來不是急功近利的事，一所潛質學校的崛起，理念與實踐是否一致、學校文化是否扎實，才是關鍵所在，成績自然隨後累積而來。香港道爾頓學校每年也會舉辦三個大型社區開放日，分別以STEAM、中華文化和藝術為主題，有興趣的家長不妨留意，親身感受這間學校的軟實力。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

欄名 : 八爪魚爸爸

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