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社工媽媽｜4孩社工拒當虎媽從不催谷 不請工人身教自理力：有愛唔使好多錢

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

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【東張+/非常星期天/育兒資訊】母親節期間，《東張+》的《非常星期天》邀請了育有4名子女的註冊社工媽媽Normal，分享她的育兒理念。作為4孩媽媽的她，以獨特且顛覆傳統的觀點，拒絕傳統虎媽高壓教養方式，不過分催谷學業，也不追求物質享受，而是著重孩子能夠承擔責任、健康快樂成長的核心理念，而最重要是有愛，「有愛唔使好多錢」。

4孩社工媽媽｜培養孩子主動性

社工媽媽Normal育有四名子女，從孩子3歲起便開始讓他們分擔家務，展現了身教與耐心引導的重要性。她分享道，家中沒有傭人，家務不是她做，就是孩子們做，因此她會先以正面態度示範做家務，讓孩子們感受到這並非苦差，而是家庭共同的責任。

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4孩社工媽媽｜不請工人 子女自覺性分擔家務

Normal解釋身教的重要，首先要有正面引導：「其實如果沒有工人的話，那家務不是他們做，就是我做！我首先要讓他們看到我做的時候不會很辛苦，也不會埋怨，讓他們不覺得這是苦差，然後我就會給他們很多機會一起參與。」 

Normal表示，孩子3歲前已能幫忙摺衫、晾衫，3歲左右開始掃地，8歲時能洗碗，11、12歲開始煮飯。她會根據孩子年齡，循序漸進地讓他們參與家務，例如6、7歲時讓他們用刀切蕃茄、撕粟米，並強調初期要有耐心調教及注意安全。

在這樣的培養下，孩子們樂於分擔家務，甚至主動要求承擔「大人的事」如洗碗，隨著時間推移，當孩子對某些家務感到厭倦，Normal會讓他們嘗試更複雜的任務如買餸。經過多年培養，家務分工明確，Normal甚至能放心自己去旅行。她坦言育兒初期確實辛苦，尤其餵奶、教功課時，但如今已進入「收成期」，享受孩子自理和家庭和諧帶來的成果。

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4孩社工媽媽｜有愛是育兒最重要的元素

Normal強調，養育4個孩子最重要的是「有愛」，她認為「有愛唔使好多錢」，即使經濟條件有限，只要家庭充滿愛與關懷，孩子便能健康快樂地成長。她指出，孩子最需要的是父母的愛與陪伴，這種愛能建立良好的親子溝通，讓孩子願意分享自己的成長點滴，無論是成功還是失敗都能坦誠相對。

她舉例說明，孩子有時考試不及格，但回家後仍然開心告訴她進步的分數，反觀有些同學因為成績而害怕被父母責罵，甚至哭泣，凸顯親子間的愛與溝通比成績更重要。

4孩社工媽媽｜拒絕過度催谷 尊重孩子成長節奏

Normal坦言，自己無法像部分虎媽虎爸般，安排所有子女就讀昂貴的國際學校，也不會強迫孩子追求頂尖成績。她本人曾就讀Band 1學校，卻發現成就最大的同學不一定是成績最優秀，因此她認為學業成績只是人生的一部分，健康快樂的成長才是最重要的。

同時強調愛並非縱容，她會要求孩子負責任地溫習和交功課，但「成績、分數我真的完全不催谷」，希望孩子能發揮自己的興趣和潛能，按自己的節奏成長。

點擊下圖即睇引導不同特質資優孩子的建議︰

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4孩社工媽媽｜給全職媽媽建議：終身學習與培養興趣

Normal提醒全職媽媽們，除了照顧孩子，也要給自己時間終身學習和培養興趣，做一個開心的媽媽。她建議媽媽們可以學習自己感興趣的事物，甚至參與學校義工工作，為孩子樹立終身學習的榜樣，讓孩子明白學習是持續一生的過程。

她同時提醒家長，不要把孩子的成就當成自己的成績表，保持自己的獨立成長與快樂，是給孩子最好的示範。

點擊下圖即睇改善孩子拖延症的4個方法︰

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4孩社工媽媽｜孩子不需要太多物質

Normal還鼓勵年輕人準備成家立室時，要確保自己喜歡小朋友再生育，不必過分擔心金錢和物質。她指出，很多人覺得養育孩子花費巨大，是因為想給孩子「最好」的東西，但昂貴不一定等於最好。只要有愛，孩子不需要太多物質條件，也能健康快樂地成長。

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