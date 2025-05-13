步兵媽媽｜將軍澳媽媽推BB車送外賣　獲網民讚為母則強：靠雙手係唔會餓死

【將軍澳/步兵媽媽送外賣】媽媽為了小朋友能夠健康成長，都會盡心盡力，近日有網民於社交平台分享，指在將軍澳看到1名女子推著嬰兒車送外賣，嬰兒車更掛著食物，逐拍照分享至網上。不少網民大讚該名媽媽，表示「為母則強」。

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步兵媽媽｜將軍澳女子邊推BB車邊送外賣

該名網民於Facebook群組「將軍澳主場」分享1張照片，照片中可見，一名女子拿著手機，推著載有嬰兒的嬰兒車，在嬰兒車後方則掛著1袋食物，外面有一張單據寫著「外送」，相信是一邊照顧嬰兒，一邊送外賣。樓主更形容其為：

母子送餐步兵。

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步兵媽媽｜網民紛紛表示欣賞：為母則強

帖文引來大批網民留言，不少人欣賞照片中的女子，「為母則強」、「大熱天時，推著BB車送外賣，Respect」、「收到佢外賣真係要畀小費」、「推住架BB車又麻煩又慢，辛苦錢嚟」。

不過，有人質疑該名女子未必是送外賣，也有可能是「外賣自取」，對此，樓主回應該名媽媽排隊時站在他的前方，並與物業管理員登記送餐。他又指自己無任何貶義，且自己同樣是「步兵」，只是想表達「表達香港地只要靠雙手，係唔會餓死」，但依舊被其他人指責，若然只是想稱讚他人，無需要附上圖片，一句說話即可。

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步兵媽媽｜有港媽介紹自己推BB車送外賣

早前亦有港媽在小紅書發帖，分享自己在空餘時間推BB車，帶著兒子做「步兵」送外賣。港媽慨嘆在香港物價高，「想偷懶都不行」；她又笑稱大多外賣員送餐都會「開私家車、電單車、單車」，而她的「交通工具」則是BB車；同時並指大多情況下，送外賣都是比較急趕的，但自己卻比較慢，「帶小朋友出來，安全要第一」。帖文引來不少網民為她暖心打氣：「加油，苦盡甘來」、「很棒，加油噢，也要注意安全」。

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