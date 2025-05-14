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求職困難︱內地男港碩士畢業變失業　自嘲不會講粵語等於殘廢1類人例外

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撰文： 王明芳

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

內地男擁有高學歷，在港都難以找到工作。

【碩士生/畢業/失業/求職】近年本港不少大學都招收內地生，能夠入讀本地的大學，在內地成績也不會差，但無奈畢業後都找不到工作。有本地大學碩士畢業的內地生，就在小紅書拍片指「香港找工作不會講粵語等於殘廢」，表示自己因為不會講粵語，連HR打電話來都不知道對方說什麼！

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內地男分享自己當時即將香港碩士畢業，計劃留港工作，所以向本地公司投放簡歷，並收到其中一間公司人力資源部的來電，「反正就講了一大通，我就是愣是沒聽懂一句」，內地男便用他的「散裝粵語」要求人力資源部的同事能用普通話再解釋一次，而其後該人力資源部便稱可以WhatsApp聯繫，「然後就如你們所想，沒有下文了」。

 

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碩士內地男失業︱1類人不會說廣東話都能找到工作

內地男其後表示不管你是香港碩士、想留港工作，除非不是剛需、不可多得的人才，選擇來港工作的第一件事便是學習廣東話。

內地男更強調要系統性學習，

不過你是線下還是報班學也好，還是去線上找個私教也好，至少要先保證能夠聽懂。

碩士內地男失業︱不要信中資公司工作講普通話也沒有問題

他說：「廣東話講得不好是其次，但最重要是別人能夠聽懂」，並指有部份人認為只要是中資公司，自己講普通話也沒有問題，不過他認為「這種基本上都是放屁，你想你身邊的同事，大家都是講廣東話」、「別信那種在香港不會粵語，也能夠在香港很容易找工作的那種人」。

對此網民留言表示贊同，更身同感受「和你經歷一樣，不會粵語一般都不要，於是我回來了。」、有網民就向內地男打氣「支持你，好好學廣東話」、有人就提議他只說英語，一定能找到工作。

 

 

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