脂肪肝｜效果勝慢跑3倍！ 39歲男每日做1種運動　2年減33磅逆轉脂肪肝

【脂肪肝／跳繩／減肥／運動／逆轉】改善脂肪肝除了飲食調整，運動也很重要。內地一名39歲男子因久坐缺乏運動，而患有脂肪肝，後來他每天堅持進行1種運動，在兩年內減去33磅，更成功消除脂肪肝及腎結石。有專家指，做這運動20分鐘燃脂效果相當於慢跑1小時，適合初學者及脂肪肝患者。

據內地媒體報道，浙江杭州一名39歲的IT男體重達85公斤（約187磅），因工作原因經常久坐於電腦前，活動量極少，飲水量也不足。兩年前的健康檢查中，他被發現患有脂肪肝及腎結石。為重拾健康，他在兩年前開始每天跳繩5000下，堅持兩年後，他的體重降至70公斤，減去約15公斤（約33磅），更成功消除脂肪肝及腎結石。

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脂肪肝｜跳繩效果勝慢跑3倍 3至12個月內改善脂肪肝

南京體育學院運動健康學院運動康復系主任戴劍松表示，肥胖、內臟脂肪過多與脂肪肝風險密切相關，調整飲食和運動是最有效的改善方法。運動方面，不僅要控制體重，還需調節血脂水平、降低胰島素阻抗，且應選擇中低強度的有氧運動，而跳繩便是其中一種。

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戴劍松指出，跳繩結合有氧與無氧運動，能減少肌肉流失並提升熱量消耗。跳繩20分鐘的燃脂效果等同慢跑1小時，且運動後脂肪仍會持續燃脂。他建議脂肪肝患者以中等強度來跳繩，每週4次、總時長至少150分鐘。大多數患者的肝臟功能可於3至12個月內獲改善。

脂肪肝｜4個階段跳繩訓練

戴劍松建議根據個人運動能力選擇適合的跳繩方案：

1. 初學者或平時缺乏運動者

每次跳繩5至10分鐘為一組，每日進行2至3組，後續可依體能逐步增加。需注意，跳繩需持續30分鐘以上才有燃脂效果，但總時長不宜超過2小時，避免過度運動。

2. 初階跳繩訓練

跳繩100下＋開合跳30次；跳繩100下＋高抬腿30次；原地跑30秒，休息1分鐘。整組動作重複2至4次。

3. 中階跳繩訓練

跳繩200下＋開合跳35次；跳繩200下＋高抬腿35次；跳繩200下＋後踢腿35次；原地跑30秒，休息1分鐘。整組動作重複4至5次。

4. 高階跳繩訓練

跳繩300下＋開合跳45次；跳繩300下＋高抬腿45次；跳繩300下＋後踢腿45次；原地跑30秒，休息1分鐘。整組動作建議重複5至7次。

戴劍松也提醒，跳繩前後需注意以下3點，以預防受傷：

1. 運動前充分熱身，如轉動手腕、腳踝及活動膝關節，降低運動傷害風險。

2. 選擇平坦且稍軟的地面跳繩，避免硬地衝擊關節，過程中保持呼吸順暢。

3. 運動後適當伸展，緩解肌肉疲勞與不適。

脂肪肝｜體重過重者適合跳繩嗎？

全國跳繩運動推廣中心執行副主任、亞洲跳繩聯合會主席陳陽輝表示，除膝蓋半月板受損、腰椎或心臟問題者不適合外，其他人都可嘗試跳繩。即使體重較重，只要動作正確、循序漸進，也能安全進行。

脂肪肝｜全港逾100萬人患脂肪肝 5大因素造成脂肪肝

2017年中大一項研究指出，每5名非肥胖人士就有1人驗出有非酒精性脂肪肝。而另一項中大全民肝臟健康普查，推算全港超過100萬人患脂肪肝。台灣減重醫生陳威龍曾在其Facebook專頁發文，指出很多人誤解脂肪肝僅與高脂飲食有關，事實上脂肪肝成因有很多，當中包括先天和後天因素。以下綜合5大因素釀成脂肪肝：

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脂肪肝｜4招逆轉脂肪肝

脂肪肝可以吃出來，同樣地可以透過改變飲食逆轉。陳威龍提出4大護肝建議：

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