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麥理浩徑標距柱｜擅移麥理浩徑標距柱拍片惹議　內地男發文承認行為卻稱：問心無愧

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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擅移麥理浩徑標距柱拍片惹議，內地男發文承認行為卻稱：問心無愧。

【標距柱 / 行山 / 大帽山 / 麥理浩徑】麥理浩徑優美山海風景俱佳，深受各地行山友的青睞。然而，近日小紅書瘋傳影片，指1名內地男子在麥理浩徑行山時，擅將標距柱拔起並扛著奔跑，影片隨即惹網民眾怒，更有人留言要求香港警方跟進。

隨後，男子在微信群組發長文承認有關行為，但聲稱標距柱原本已經鬆動，自己擺拍完還用土石為其「加固」，揚言「我問心無愧」……

麥理浩徑標距柱︱內地男麥理浩徑擅移標距柱　漁護署安排維修加固及展開調查

麥理浩徑標距柱｜擅移標距柱惹眾怒　網民籲事主自首

小紅書近日流傳一段影片，片中1名操普通話的內地男子在大帽山麥理浩徑行山時，拔起標距柱「M148」並抗在肩上奔跑，期間高呼「麥理浩徑輕鬆拿捏」，片尾他將標距柱插回原位。

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此事引起網民眾怒後，該男子將影片轉為不公開，但不少網民「留底」發文公審，要求他公開道歉、向警方自首，「舉報非法搬移麥理浩徑148號標距柱的人，希望博主能清楚自己的所作所為，向全網公開道歉、主動向香港警察投案自首、主動向魚護署出具書面說明」。

麥理浩徑標距柱｜事主承認行為卻稱：問心無愧

昨日（12日），有小紅書網民以「麥理浩徑破壞148標距柱的人在群裡大言不慚」為題發帖，分享涉事男事主在「2025麥理浩徑徒步搭子」微信群組發長文回應此事的截圖。

 他承認有關行為，但聲稱自己「問心無愧」，指當時標距柱本身已鬆動，他拿出來擺拍後，還用周邊的土石為其加固，「拍片後放回去拍照、有啥奇怪的，我問心無愧、可以把身份證拍給你報警」，並表示自己有影片為證，可以來港接受調查。

面對多名群友的質疑指責，他回應道：「最後如果我沒問題，麻煩你當眾給我道歉，如果真的感覺得有錯，我支持報警」、「如果對此事還有疑慮，（到麥理浩徑行山時）可以看裏面是不是又兩邊鬆軟的土墊在了下面」。

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麥理浩徑標距柱｜漁護署：標距柱底部鬆脫　已圍封並安排維修

漁護署指會就有關網上片段作出跟進及調查，得悉後已即時派員前往涉事地點調查，發現標距柱M148底部出現鬆脫情況，已暫時圍封，會盡快安排維修及加固。

麥理浩徑是香港最長的遠足徑，全長100公里，沿路共有200支標距柱，約每500公尺一支。署方表示標距柱設於郊野公園遠足徑沿線，主要用作位置標示及緊急情況下的救援參考。呼籲市民切勿擅自移動或破壞相關設施，否則或違反《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），一經定罪可被檢控。

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