中暑危機｜體育女將36℃高溫參加CrossFit比賽被熱暈　送院不治年僅24歲

【CrossFit/ 混合健身/ 高溫/ 中暑】墨西哥一名體育女將日前在當地參加一場CrossFit（混合健身）比賽時，因為36℃的高溫而被熱暈，送院搶救後不治，年僅24歲。

綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報道，來自墨西哥的女健身選手Nayeli Clemente於當地時間5月2日參加一場在聖安德烈斯喬盧拉舉辦的CrossFit比賽，項目包括掌上壓、舉重、接力賽跑等，而當日的氣溫高達96℉（約36℃）。

Nayeli在進行其中一項名為「團隊金字塔跑」的比賽時，突然開始感到呼吸困難，並當場昏厥。據報，該項目是一場艱苦的接力賽，隊員們需要輪流跑越來越長的距離，然後再跑回來。

現場一名醫生在事發當下上前為Nayeli進行心肺復甦，並在救護車到達之前暫時穩定了她的病情，然而她在抵達醫院不久後便撒手人寰。官方隨後澄清，表示她死於突發性的心臟驟停。

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不過，Nayeli所代表的團隊 Maximus Fitness事後就指控現場醫護人員應對「遲緩且混亂」，

在分秒必爭的時刻，他們不但沒有做好準備，也沒有提供必要的資源，醫護人員、救護車的數量不足以應付事件，救護車裡的氧氣機在需要使用時甚至還沒有安裝好。

此外，Nayeli的悲劇發生後比賽仍如常進行，也令主辦單位遭受嚴重批評。對此，主辦單位其後發布聲明，表示「在賽事進行期間，一名運動員出現了併發症；她在接受醫療團隊的治療後被送到醫院，但翌日便不幸離世。自事件發生以來，我們一直與運動員的家人保持著密切溝通，將為他們提供所需的一切支持。」

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同場加映｜熱射病VS中暑常見症狀

東莞市人民醫院ICU主任付春來曾在介紹中暑個案時表示，「熱射病」屬於嚴重中暑症狀，是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%。即使痊癒，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。

熱射病常見症狀如下：

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另外，仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。症狀如下：

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正確處理中暑急救法

老永基亦指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」，並教如何處理中暑人士：

全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

降溫消暑方法

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

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