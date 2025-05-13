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中年好聲音3︱肥媽分享《中聲3》鏡頭背後珍貴照片　興奮捉實羅淑佩道謝被回應3個字

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

在《中年好聲音3登峯之戰》當晚，肥媽興奮捉實羅淑佩道謝。

【中年好聲音3 / 羅淑佩 / 肥媽】TVB節目《中年好聲音3登峯之戰》在周日舉行，結果三甲分別為：冠軍黃博、亞軍張與辰、季軍劉洋。因為今屆由電視城移師到啟德體藝館舉行，所以文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有到場。

賽後，電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉志偉更高興表示，羅局長本來要睇五月天演唱會，結果留在《中年好聲音3登峯之戰》現場由頭睇到尾更負責頒獎。

中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒

體旅局局長羅淑佩（右二）出席《中年好聲音3登峯之戰》。

中年好聲音3︱向羅淑佩熱情打招呼

在《東張西望》昨晚（5月12日）播出的《中年好聲音3登峯之戰》賽後花絮片段所見，評審之一的肥媽Maria Cordero對羅淑佩賞面撐場也感興奮，十分熱情地向羅局長打招呼外，更肉緊地捉住對方的手說：「多謝你啊！衷心多謝你啊！」甚至把羅淑佩的手貼在自己的面上。

至於羅局長也笑住對肥媽說：「《中4》見！」然後肥媽回應：「好！」

中年好聲音3︱劉洋講被稱民選冠軍感受　感謝太太一直支持：功不可沒

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中年好聲音3︱肥媽百感交集

此外，作為《中年好聲音》系列的常駐評判，肥媽在個人社交平台分享當晚照片，並感觸地表示百感交集，寫道：

見到每一位參賽者勇敢踏上舞台，
無論結果如何，你哋都已經贏咗自己！  
多謝你哋用熱情同堅持話俾所有人知，
夢想從來都唔怕遲，
今晚（5月11日）嘅舞台，因為你哋而發光✨  
多謝所有觀眾嘅支持， 
有你地嘅打氣，就係最好嘅肯定。
#中年好聲音 #決賽 #感動一夜 #夢想無界限  
#評審心聲 #多謝每一位勇敢嘅你

另外，她把當晚綵排到慶功宴的花絮片放上社交平台，寫道：

中年好聲音3 決賽日全紀錄
 由拜神到彩（綵）排， 再到行紅地氈和慶功宴， 同大家一一分享全日嘅花絮
一個節目嘅成功， 
真係全靠台前幕後嘅努力
多謝每一位支持我哋中年好聲音嘅觀眾， 由中年1到中年3，
一直都支持住我地
多謝多謝大家
＃中年好聲音
＃中3
＃肥媽 

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