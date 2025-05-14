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破鏡重圓丨80cm「玻璃娃娃」女富豪再婚嫁26歲小鮮肉2年現況曝光　坐車15小時千里追夫求復合

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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【玻璃娃娃/李喜梅/離婚】內地一名「80cm玻璃娃娃」女富豪李喜梅，2023年傳送贈達3千萬奢華嫁妝予夫婿，於當年一度引起熱議。2年過去，2人婚姻狀況卻於短短1個月內有急速轉變。李喜梅先於今年4月終宣布與丈夫和平分手，正當外界關注2人的財產分配時，女方卻於五一假期上演「千里追夫」求復合的劇場，最終結局令外界嘩然。

綜合內地傳媒報道，雖然身患罕見疾病「成骨不全症」（又稱脆骨症、俗稱玻璃娃娃），致李喜梅身高僅有80厘米，不過，憑著過人努力，李喜梅後來靠著直播帶貨終成功致富。曾與前夫育有一子的李喜梅，後來遇到了較她年青6歲、年僅26歲的小鮮肉「大雙」，2人並於2023年宣布結婚。女方據傳於當年還非常大方，送贈男方價值人民幣3000萬的嫁妝。不過，由於女強男弱，因此男方婚後常被外界指罵是貪圖女方財產。

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直到今年4月，李喜梅於11日突然發文指兩人婚姻劃下句號，大雙哥則表示，結婚期間承受了太多誤解與網路謾罵，最終雙方選擇和平友好分手。不過，即使分開，李喜梅仍公開力挺前夫，指對方絕非貪錢，並指願意資助男方200萬元人民幣作創業資本。

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不過，內地五一假期前夕，李喜梅卻突然於平台上載「千里追夫」紀錄片，女方為了挽回男方，於是不惜出動全家人一齊出發，坐車15小時往男方的貴州住處，懇求男方復合，雙方最終亦因此破鏡重圓。雙方家人其後更一齊出遊玩樂，男女方之後亦繼續恩愛帶貨。

相關影片曝光後，瞬即引起網民熱議，有網民真斥根本二人「離婚又復合」是劇本，為刷流量而刻意扮演，不過亦有人真心祝福倆口子繼續恩愛幸福。

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根據香港兒童醫院資料，成骨不全症（Osteogenesis imperfecta，簡稱OI）（又稱作「玻璃骨」） 是一種先天性骨骼疾病。病童的骨頭脆弱，導致反覆出現骨折，骨骼變形，甚至失去活動能力。其他徵狀包括牙齒脆弱和失聰。具體的徵狀及嚴重程度會因應患者的OI類型而有所不同。OI是一種罕見的疾病，機率大約為每15,000至20,000個新生兒中有一人患病。

成骨不全症成因

OI是一種遺傳性疾病，大部分是由COL1A1 或 COL2A2基因的變異所引起。該基因負責製造膠原蛋白，它是人體結締組織（包括骨骼）中的主要成份。基因缺陷會令膠原蛋白異常或減少，導致骨骼變得脆弱和產生其他徵狀。有少數OI患者的問題源自其他基因變異，令膠原蛋白或骨骼發展異常。目前已知至少有18個基因變異可造成OI。

臨床徵狀

  • 不同類型的OI有以下不同徵狀：
  • 骨骼脆弱：患者於幼兒期，甚至在出生前（在子宮內）反覆發生骨折
  • 骨骼變形：如O型腿、胸廓畸型及脊椎側彎
  • 眼睛鞏膜呈藍色或灰色
  • 倒三角臉形
  • 牙齒易碎、變色、延遲生長
  • 關節鬆弛
  • 容易出現瘀傷
  • 聽力問題，多發生於成年早期

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