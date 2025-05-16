ABC Pathways International Kindergarten 學生人數創歷年新高 培育德才兼備尖子 97%入讀第一志願小學

ABC Pathways International Kindergarten（以下簡稱ABC）學生人數自開校以來續年上升，今年更創下歷年新高。面對逆市，ABC是以甚麼魔力吸引家長選擇ABC？而ABC又怎樣做到97% K3畢業生入讀第一志願小學呢？

ABC的K3畢業生連續五年成功升讀他們首選的小學的比例超過97%。其中，接近70%的學生順利進入本地直資、私立或國際學校，讓ABC成為香港幼稚園界的長春藤聯盟（Ivy League）。那麼，ABC究竟是如何實現這一成就的呢？答案在於其為香港學生精心設計的課程、重視德育培訓以及升學規劃等多方面的努力，全面提升學生的競爭力。

獨家小一升學活動，幫助家長明確選校目標

ABC積極為家長創建交流平台，提供升學選擇的直接參考。因此，每年ABC都會舉辦各種升學活動，協助家長清晰選校目標。過去, ABC成功舉辦了多場小一入學講座，邀請了多位知名校長親臨主講，包括保良局蔡繼有學校、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學及保良局林文燦英文小學等。講座吸引了超過800名家長參加，讓他們能夠與校長面對面交流，深入了解學校的教育理念和招生要求。這些活動使家長們對孩子的升學方向更加明確。

▲ 首次邀請到校長親臨ABC與家長近距離接觸，讓家長透過校長的分享直接了解學校，吸引了近千位家長出席（圖中分別為播道書院盧偉成總校長MH（左一），福建中學附屬學校徐區懿華校長（左二），保良局蔡繼有學校莊美珍總校長（右二）以及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校長陳偉佳博士MH（右一）。

此外，ABC定期邀請曾成功升學的家長為正在規劃小一升學的家庭分享他們的親身經驗。這些分享會以第一人稱的視角，深入探討從選校到備戰小一面試的整個過程。參加家長能夠聽到他們在選擇學校時的考量因素、準備面試的技巧，以及如何應對各種挑戰。這些真實故事不僅提供了寶貴的建議，還激勵家長們相信，只要用心準備，孩子也能獲得理想的offer，為未來的學習之路奠定堅實的基礎。

▲ 家長分享實戰經驗，讓備戰小一升學的家長更好地籌備小一升學。

一對一升學規劃，助子女順利進入心儀的小學

ABC每年舉辦K2家長升學策劃會面，讓校監、校長和老師與家長進行面對面的交流。根據學生的學習表現、性格特點、發展潛力及家長的期望，為每個家庭提供量身定制的升學建議，明確學生的優勢和需要改進的地方，選擇最合適的學校，並制定切實可行的升學計劃，幫助他們順利展開小學學習生涯。

▲ 定期舉辦的課程之夜向家長展示學生的課堂成果，讓家長能夠跟進孩子的學習進度。

此外，ABC與多所本地直資小學、私立小學和國際學校建立了結盟和友好關係，這些學校的理念與ABC相符，為學生提供更多升學機會和優勢。根據學生的具體情況，校監還會為合適的學生撰寫推薦信，顯著提高他們被理想小學錄取的機會。

結盟和友好學校包括：

• 宣道會劉平齋紀念國際學校（國際）

• 啟思小學（私立）

• 福建中學附屬學校（直資）

• 保良局林文燦英文小學（直資）

• 播道書院（直資）

• 保良局香港道教聯合會圓玄小學（直資）

• 嶺南大學香港同學會小學（直資）

*排名不分先後

德才兼備，培育全方位領袖

除了為家長提供升學支援，ABC是怎麼幫助小朋友提升他們的能力？

ABC將課程按程度劃分為英語課程7級、中文課程6級和數學課程7級。老師根據孩子的入學評估結果，將他們分配到最適合的級別。這種教學方法確保每位學生能在自己的學習進度範圍內進行學習，既不會感到挫敗，也不會失去學習的動力。

▲ ABC 採用雙班主任制，每班都有一位英文老師及一位中文老師為班主任，學生可以以全英文與外籍人士溝通外，中文的聽說讀寫能力也不會落後。

ABC課堂採用國際學校的教學模式，通過「玩住學、學住玩」的方式提升學習效果。教學團隊重視培養學生的批判性思維，透過與時事相關的活動和項目式學習，讓學生更加投入課堂，提升學習動機，加速學習進度，同時增強他們的探究、分析和解決問題的能力。

▲ 老師在課堂上設計了各種活動，讓學生更投入學習，享受知識的獲得，取代了傳統的死記硬背學習模式。

德育培訓是ABC教育的重要組成部分。學校深知，品德素養在小一面試中扮演著關鍵角色，因此從小就開始培養孩子的品德。通過日常行為規範教育、品德故事分享和角色扮演等活動，ABC致力於培養孩子良好的品德和行為習慣。這些活動不僅增強了孩子的社交能力，還讓他們在與人相處中學會尊重和理解他人。

▲ ABC重視小朋友的德育發展，將德育培訓融入課堂當中。

每月，ABC還會舉辦ABC Pathfinder頒獎禮，邀請家長見證每月的品德之星，這不僅是對孩子努力的肯定，也激勵著他們在日常生活中堅持實踐良好品德。家長們在這些活動中，能夠更清楚地看到孩子的成長與變化，進而增強家庭的凝聚力。校監Bally也會定期為家長舉辦講座，分享如何成為正向的父母，這些講座旨在幫助家長理解如何在家庭教育中融入德育培訓。透過這些交流，父母們能學習到有效的教養方法，進一步支持孩子的品德發展。

為了讓家長深入了解ABC的教學理念，ABC在5-6月將舉辦兩大活動，協助家長為孩子選擇合適的升學目標。

《Band 1入學攻略分享會》將邀請即將升讀小一現讀生家長分享小一選校經歷，與正在為選校、升小面試的煩惱的家長提供指引與協助，當中包括：

• 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

• 播道書院

• 香港華人基督教聯會真道書院

• 保良局蔡繼有學校

• 福建中學附屬小學

• 保良局陸慶濤小學

• 港大同學會小學

詳情：

費用：免費

級別：PN-K3家長

日期：24/5/2025 (六)

時間：2:00pm – 4:30pm

地點：黃埔校舍

人數：80個家庭

報名：https://shorturl.at/LylwV

而《2025-2026入學講座》讓對ABC 感興趣的家長了解入學過程，講座上由負責人講解辦學理念、課程教材、師資等。

詳情：

級別：9月升讀PN-K3家長

日期：14/6/2025 (六)

時間：10:30am – 12:30pm

地點：黃埔及太古校舍

人數：80個家庭 / 場

報名：https://shorturl.at/LylwV

(特約)