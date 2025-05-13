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修心養性｜黎振燁轉行做演唱會保安獲讚有禮　出軌風波後曾靠積蓄過活專職湊仔

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撰文： 游艾維

發布時間： 13 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

前港男冠軍黎振燁跟楊證樺搵食轉行做保安。

【黎振燁/香港先生/五月天演唱會】前港男黎振燁於2020年因「車廂食蛋糕」事件令愛妻號形象盡毀，背孕妻偷食朱智賢的他自此消失幕前，去年跟TVB完約的黎振燁日前被發現擔任五月天的演唱會保安。

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生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

黎振燁出軌醜聞｜黎振燁做保安獲讚有禮

台灣天團五月天近日於啟德主場館舉行「25週年巡迴演唱會」，有睇騷的網民於Threads分享跟楊證樺與黎振燁的合照，該網民更大讚二人：「有熱情有禮貌，去到邊都繼續發光，祝生活愉快，生意興隆。」從照片所見，剪了平頭裝的黎振燁比前清減不少 。

TVB藝人楊證樺跟商業夥伴合作經營安全管理公司CLEMENT SHIELD，其公司為不少大型活動擔任保安工作，包括國際七人欖球賽以及謝霆鋒演員會，跟楊證樺「搵食」的黎振燁未知是做全職抑或兼職保安。

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黎振燁出軌醜聞｜重返幕前失敗

現年39歲的黎振燁為《2016年度香港先生選舉》冠軍，於2020年4月，他被揭背妻搭上朱智賢，兩人於半山密會兼在車廂食蛋糕慶生。

相隔4年後黎振燁接受媒體訪問，他透露爆出醜聞後，除了陪太太做產檢那次，他曾一度8個月足不出戶，數年間他被無綫「雪藏」沒有工作，黎振燁主力湊B，靠積蓄過活，不過始終照顧小孩開支大，幸而他不愛亂花錢，他曾說：「我無得食唔緊要，要畀小朋友食呀嘛，呢樣最緊要。」

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對拍戲充滿熱誠的黎振燁曾想重返幕前，更出動曾志偉幫忙，他亦不介意由低做起，惟最終無綫未有再跟他續約，離巢後他曾拍片轉型做KOL。

另外，黎振燁的兒子轉眼間已5歲大，他跟太太早已商量，待兒子懂事後，黎振燁會跟兒子交代事件，他希望兒子以此為鑒，讓他明白做錯事要承擔後果。

相關報道：

做足身體檢查期待生B　黎振燁︰不想太太做高齡產婦

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家庭關係 醜聞 黎振燁 楊證樺 保安 五月天 演唱會

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