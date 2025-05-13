網絡安全事故｜科技園公司轄下藥物安全測試中心爆資安事故　工作人員及20多個客戶資料受影響

香港科技園公司（科技園公司）表示，轄下的藥物安全測試中心（DSC）於昨（12日）發生資訊保安事故，涉及惡意勒索軟件入侵測試中心部分電腦系統。

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科技園公司發言人表示，測試中心的電腦系統屬於獨立運作系統，與科技園公司的系統隔離，並由外判公司負責資訊保安工作。事件發現後，測試中心已即時將有關伺服器從中心系統切斷及隔離，防止勒索軟件進一步入侵，並即時啓動事故應變小組跟進及向警方報案。是次惡意攻擊受影響的包括30多名測試中心工作人員及20多個客戶的資料。

事件按既定程序，已分別通報創新科技及工業局、創新科技署、數字政策辦公室，及個人資料私隱專員公署。測試中心現正密切與外判商及網絡安全專家檢視系統，並已通知受影響的機構及人士。

科技園公司發言人強調，現正全力配合警方調查。為加強系統安全，已委託獨立第三方的網絡安全專家協助全面檢視及修復，並提供調查報告。

藥物安全測試中心在2022年啟用，提供實驗室規範(GLP)的臨床前服務，研究治療方案或醫療儀器的安全性。市民及有關人士如收到任何聲稱由藥物測試中心發出的可疑電子郵件或訊息，請立即聯絡警方或致電科技園公司查詢。

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