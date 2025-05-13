  • 28°C
香港時間：2025513日 (二) 13:05

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡安全事故｜科技園公司轄下藥物安全測試中心爆資安事故　工作人員及20多個客戶資料受影響

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

香港科技園公司（科技園公司）表示，轄下的藥物安全測試中心（DSC）於昨（12日）發生資訊保安事故，涉及惡意勒索軟件入侵測試中心部分電腦系統。

三星新機｜Samsung最薄手機Galaxy S25 Edge終於登場　規格媲美旗艦機　搭載2億萬像素鏡頭+Galaxy AI

網絡安全｜遙距勒索軟件攻擊激增　Sophos提4大建議籲企業應對

科技園公司發言人表示，測試中心的電腦系統屬於獨立運作系統，與科技園公司的系統隔離，並由外判公司負責資訊保安工作。事件發現後，測試中心已即時將有關伺服器從中心系統切斷及隔離，防止勒索軟件進一步入侵，並即時啓動事故應變小組跟進及向警方報案。是次惡意攻擊受影響的包括30多名測試中心工作人員及20多個客戶的資料。

事件按既定程序，已分別通報創新科技及工業局、創新科技署、數字政策辦公室，及個人資料私隱專員公署。測試中心現正密切與外判商及網絡安全專家檢視系統，並已通知受影響的機構及人士。

科技園公司發言人強調，現正全力配合警方調查。為加強系統安全，已委託獨立第三方的網絡安全專家協助全面檢視及修復，並提供調查報告。

藥物安全測試中心在2022年啟用，提供實驗室規範(GLP)的臨床前服務，研究治療方案或醫療儀器的安全性。市民及有關人士如收到任何聲稱由藥物測試中心發出的可疑電子郵件或訊息，請立即聯絡警方或致電科技園公司查詢。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
ET贏商有計｜栢檔極品海南雞飯 防守性高菜種逆市抗壓力高
罪案 網絡保安 科技產品 創新科技及工業局 勒索 保安 服務 創新科技署 香港 香港科技園公司

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
按摩風險｜賢妻幫丈夫按摩　54歲男突腦死恐終身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按【附按摩3大要點】
按摩風險｜賢妻幫丈夫按摩　54歲男突腦死恐終身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按【附按摩3大要點】