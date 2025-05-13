奇情谷尋人｜4孩港媽與兒子失散18年苦尋不果　疑生父從中作梗禁母子相認

【奇情谷/尋人/四孩之母】由吳若希、火火主持的節目《奇情谷》，其中一集主題是「尋人」，一名46歲港媽蔚蔚希望透過節目尋回失散18年的兒子，她經歷3段情，為3位男士誕下4個小朋友，目前獨力撫養3名女兒，但兒子卻一直苦尋不果。蔚蔚20年前未婚懷孕，將囝囝交由男友母親照顧，豈料男家卻突然帶同兒子消聲匿跡！

奇情谷尋人｜港媽產子後交由男友母親照顧

港媽蔚蔚透露，20年前在Disco認識當時男友，兩人很快就拍拖，約半年後她懷孕，本身二人已有結婚打算，但男友希望蔚蔚好好養胎，故計劃生完BB再結婚，這一次亦非蔚蔚首次懷孕，她跟前任早已育有一名女兒，她表示：「男友好好，我有大女，佢幫忙隱瞞佢家人，話大女都係佢嘅，只係我哋曾經分手所以冇講。」

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蔚蔚原本住港島區，生完BB就暫時搬到男家天水圍屋企坐月，由於囝囝頭部有些許問題要經常睇醫生，她便交由男友母親照顧，自己則搬回港島寓所和男友及女兒同住，每星期再回去天水圍探兒子，她說：「我搬走住，因為要照顧大女返學，放兒子俾嫲嫲照顧，我簽一張授權監護人俾佢帶個仔去睇醫生，俾晒出世紙佢，因為我信任佢。」

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奇情谷尋人｜男友一家突然失去消息

豈料過了大約半年，她跟男友吵架，對方突然性情大變，於是她報警，自此男友便搬離港島寓所回到天水圍老家，而且再沒有回來找她，她有聯絡男友媽咪見兒子，但對方只會帶到商場讓她見面，不讓她帶回家單獨照顧。情況持續大概兩年，男家一家突然失去消息，蔚蔚稱自己忘記了對方住在什麼樓層，所以沒有上門尋子，但為此搬到新界區，希望有一天可以重遇兒子，更試過貼街招。

奇情谷尋人｜跟兒子失散多年盼能重聚

火火聽罷即提出疑問：「你喺嗰度坐月，又上過去食飯，唔記得地址？」蔚蔚解釋自己坐月期間沒有出過門，所以不熟悉附近環境和忘了詳細地址。直至數年後有一天，她偶然發現兒子生父的Facebook，還見到兒子小學畢業的照片，很自然給「Like」，但對方卻封鎖了她。

此後跟兒子一別就是十多年，期間蔚蔚再經歷兩段情，並再誕下兩女，但一直很想跟兒子相見，因此決定上電視求助，節目組特意用AI製作兒子現時的樣子，她見到後眼泛淚光表達對兒子的思念︰「樂樂，我係媽咪呀，可能你唔認得我……其實呢十幾年無放棄過搵你，亦好希望見到你，希望你睇到呢個節目，可以同我聯絡，畀我見下你。我無諗住打擾你嘅生活，只係想知道你一切係咪安好啫。媽咪真係好掛住你。」

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奇情谷尋人｜網民質疑為什麼不報警處理

不過網民意見頗兩極，有人大表感動祝福母子能早日團聚， 但亦有不少網民滿頭問號：「點解唔報警？」、「一早應該要報警，上法庭爭取撫養權啦」、「三段情都有問題」、「一定隱瞞咗一啲嘢！」有網民甚至感到奇怪：「好奇怪囉，香港地你要搵自己個仔有幾難姐？報警告上法庭就可以㗎啦，搵社工又得，我唔係甘（咁）信有心搵會搵唔到。」

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