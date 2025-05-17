冷氣慳電方法｜呢款冷氣機耗電超大要速換　行內人提醒：每年電費多付$7500

【冷氣慳電方法】不少家庭為了慳錢，只要家中電器沒有壞掉也不會更換，但是原來只會「越慳越貴」？有網民於討論區發文詢問應否更換家中用了10年的冷氣機，有電器店主回覆時透露自己更換了使用21年的舊冷氣機後，全年最多節省了約7500港元的電費，足夠換一台新的冷氣機！

▲ 馬上檢查屋企部冷氣機會否太耗電！（iStock圖片）

冷氣慳電方法｜呢類冷氣機耗電大 每年多$7500電費

該名網民於網上討論區發文求助，指家中冷氣機己使用10年，因為噪音大影響睡眠，即使找師傅修理也因為是10年老機，加上裝修過程麻煩，遲遲未獲回覆，讓他猶豫是不是要更換新機。對此，有位自稱是家電店的老闆分享自身經歷，指「冷氣機超過10年就該換！」

同場加映：台電教6招冷氣慳電慳錢法

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冷氣慳電方法｜舊冷氣機耗能高 換機電費即減半

網民分享一名家電店主的Tik Tok片，片中指冷氣機如使用超過10年便應考慮更換，否則製冷效果差之餘，噪音亦大，更會消耗大量電費。她曾為客人更換冷氣機，電費瞬間減半。她又透露，自家曾使用一台冷氣機長達21年，原以為會節省金錢，事實卻相反。店主自從從事冷氣行業後，才察覺到舊機的高耗能問題，更換後每2個月電費立刻減少1250港元，如果不是長開，全年總計可以省下7500港元，可以更換一台新冷氣。

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冷氣慳電方法｜中電資助更換變頻冷氣機

中電透過「中電社區節能基金」撥款500萬推出「變頻冷氣機更換資助計劃」，資助合資格的家庭更換窗口式變頻冷氣機，每部變頻冷氣機最高可獲售價安裝費的7成或上限2,800港元資助，每戶最多可更換2部窗口式變頻冷氣機。

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