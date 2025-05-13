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機場穿搭︱前空姐解密搭飛機「4大NG穿搭」　1種衣著恐致重傷：增加死亡機率

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

前空姐解密搭飛機「4大NG穿搭」　1種衣著恐致重傷：增加死亡機率

【搭飛機穿搭／搭飛機禁忌／機場穿搭／飛機逃生／飛機衛生】搭飛機時留意衣著禁忌！一名曾任職空服員的百萬YouTuber拍片解密搭飛機時的「穿著潛規則」，指出有4種穿搭不利於飛機發生意外時逃生，容易對自身造成危害，增加死亡機率。

據外媒報道，擁有逾200萬訂閲的YouTuber「Barbara Bacilieri」曾是一名空服員，她在影片中指出：「航空公司雖然對穿著沒有提出明確要求，但確實有存在一些潛規則」，建議大家在搭飛機時，最好不要穿以下4類特定服飾：

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1. 高跟鞋

2.短裙熱褲等過度暴露服裝

3. 緊身衫褲

4. 仿照機長或空服員穿著

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜47歲李珊珊復出身型改變曾被嘲「$30都唔值」　勇抗驚恐症無懼容貌轉變

詳見更多穿搭禁忌：

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有研究指出，乘客搭飛機時不應穿短褲、裙子或T恤的原因是容易從飛機座椅上感染細菌。對此，網紅空少Tommy Cimato就曾指出，機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，不建議穿短褲。

不過，有空乘同行解釋，航空公司會確保飛機座椅保持衛生乾淨，所以不存在感染細菌說法；主要是一般航班溫度較低，所以衣著不應太過清涼。如果乘客覺得穿短褲、裙子或T恤才感到舒服，便沒有問題。

至於乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，這類穿著有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛。另有專家稱，這種穿搭若遇上飛機意外，更可能增加死亡機率。

空姐Andrea Fischbach還建議，乘客除了要避免穿著高跟鞋、佩戴珠寶外，亦不建議穿著人字拖乘搭飛機；這些穿搭都有可能會被禁止登機，嚴重更會導致自身受傷。

同場加映：飛機易染皮膚病

事實上，飛機上有不少衛生黑點。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

即睇飛機5大衛生黑點：

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