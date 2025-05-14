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兒童牙膏｜美調查指9成牙膏含鉛恐損兒童認知發展　即睇5款安全無毒牙膏清單

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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【牙膏/口腔護理/兒童認知發展】口腔健康愈來愈備受關注，但誰想到日常牙膏都可能危害健康？近期，美國一項調查發現高達90%市售牙膏中含有鉛等重金屬，多個知名品牌紛紛上榜，不僅影響成人健康，更對兒童認知發展造成潛在威脅，調查同時公布了5款不含毒性物質的安全兒童牙膏，即睇安全清單。

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兒童牙膏｜多種危險重金屬

美國一項由非政府組織「無鉛安全媽媽」（Lead Safe Mama）進行的調查發現，當地市售牙膏中約90%含有鉛，且有65%含砷、近半數含汞，約1/3含鎘等多種危險重金屬。調查涵蓋51個牙膏品牌，結果令人震驚，據報告指出，被點名的品牌包括高露潔（Colgate）、佳潔士（Crest）、舒適達（Sensodyne）、戴維斯（Davids）、珍醫生（Dr Jen）、布朗博士（Dr Bronner's）、布萊特醫生（Dr Brite）等知名大廠。

點擊下圖，即睇消委會測試5星滿分牙膏︰

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兒童牙膏｜影響大腦發育及破壞腎臟

這些重金屬可能來自牙膏中用於清潔或修復牙齒的添加劑，例如碳酸鈣、膨潤土及羥基磷灰石等。雖然檢測出的鉛含量均未超出美國食品及藥物管理局（FDA）的安全標準，但公共衛生倡議者批評該標準不足以保障消費者安全，並強調鉛暴露無安全閾值，尤其對兒童的認知發展有嚴重影響。

英國《衛報》報道指出，即使少量的鉛也可能嚴重危害兒童健康，影響大腦發育，導致兒童認知損害、注意力不集中及智力發展遲緩，破壞腎臟，以及導致心臟病；成人則可能出現手腳發抖、運動失調、貧血、高血壓等健康問題，且鉛在人體骨骼中可存留超過25年。此外，鉛、汞、鎘、砷皆為致癌物質。

調查同時公布了5款不含毒性物質的安全牙膏，這些產品均為兒童牙膏，點擊下圖即睇︰

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