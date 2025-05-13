校園動態︱港深澳幼兒齊集手球挑戰賽 幼校校長：比賽有助學生提升思維邏輯力
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【幼稚園/中學/手球】圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（下稱陳呂）近年積極推動新興體育項目，不遺餘力推廣至社區、幼稚園及小學，學校最近舉辦「陳呂重德幼兒手球挑戰盃」，吸引9隊來自港澳、深圳的幼兒隊參賽。有幼稚園校長認為，手球需要學生思考不同的戰略，有效提升他們的思維能力。
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陳呂與香港道教聯合會圓玄幼稚園自去年5月起，計劃將幼兒手球運動引入轄下5間圓玄幼稚園，並以圓玄幼稚園（天逸邨）分校作為試點，籌辦幼兒手球興趣班及校隊訓練班。陳呂助理校長林嘉威表示，由擁有中國幼兒手球教練員資格的顔兆鈞教練（Kim Sir）及陳呂手球隊成員，到幼稚園教授幼兒手球的技巧。
該校中三學生嚴旻笙表示，原本以為教導小朋友十分困難，擔心他們難以聽懂指令，做不到指定動作，結果發現他們是專心聽取指導及跟從指令。而中四的陳奕杭有志於將來在手球運動方面發展，全因在教導幼兒手球隊時，令他發揮教學的角色，希望畢業後有相關的項目接觸。
幼兒手球︱校長：手球讓幼稚園學生從失敗中學習
幼兒手球挑戰盃在上周六（10日）舉行，9隊幼兒隊伍分成3組，每支幼兒隊派出最少6名幼兒參賽，爭奪金盃賽、銀碟賽及碗賽冠亞季軍，最後分別由保良局曾星如幼稚園、中國澳門迷你手球會幼兒隊，以及深圳梅林一村幼兒手球俱樂部奪得3項賽事的冠軍。
香港道教聯合會圓玄幼稚園（富善邨）在比賽中分別奪得金盃賽亞軍及銀蝶賽季軍，校長何雅斐表示，手球是一項運用全身性的運動，小朋友透過跑、拋、擲的技巧活動身體，與同伴合作學習如何進攻和防守，需要思考不同的戰略，能夠大大提升小朋友的思維能力，
手球運動在幼稚園階段中不論比賽形式還是場地要求，幼稚園均能配合到，手球運動是理想的運動去培養身心靈發展。
有份參與的香港道教聯合會蓬瀛通善皇后山幼稚園，校長甄秀青直言，透過手球運動看到小朋友的轉變，包括提高小朋友的協作能力，令他們明白透過合作，才能發揮團隊精神，
讓小朋友學會輸得起，學習如何在失敗中尋找進步空間，同時增強小朋友自信心。
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