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魚骨鯁喉｜29歲男遭魚骨鯁喉急飲醋吞飯翌日吐血身亡　醫生教正確處理方法

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地一名29歲男子被魚骨鯁喉，仿古法飲醋及吞飯後，被魚骨刺穿食道及胸主動脈身亡。

【魚/ 魚骨/ 鯁喉/處理方法 】內地一名29歲男子在食用紅燒魚時意外鯁骨，隨後以喝醋及吞飯的方式處理，結果翌日感到不適，並出現吐血，送醫檢查後發現魚骨已刺穿食道和胸主動脈，最終不治身亡。

綜合內地媒體報道，該名來自河南的男子近日在食用紅燒魚時，突然被魚骨卡住，因誤信偏方，於是連忙喝醋，又吞了幾口飯，企圖藉此解決問題。男子當時並未在意，然而到了第二天，他明顯覺得吞咽不適，緊接著竟出現了嘔血症狀。

送醫檢查後，醫生在男子的食道上端發現1條長達5cm的魚骨，並且已經刺穿食管和胸主動脈，造成大量出血，最終未能挽回生命，不治身亡。

對此，河南省腫瘤醫院頭頸甲狀腺外科副主任醫師李鵬就指出，因鯁魚骨而導致大出血死亡的個案屢見不鮮，指出在鯁骨時喝醋並無意義，不僅無法令魚骨軟化，甚至有可能對咽喉或黏膜造成進一步損傷；而吞飯也只會讓魚骨越埋越深，對於解決問題沒有絲毫作用。

那麼，鯁魚骨的時候應如何解決？李鵬就表示：「首先用力咳嗽，看是否能把魚骨咳出來，如果能看到魚骨，可以嘗試用鑷子夾取；如果用了以上方法仍沒有明顯好轉，還是建議即刻及時就醫。」

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同場加映｜鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

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魚骨鯁喉｜鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

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