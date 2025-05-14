薩莉亞｜港女手機點餐疑系統出錯　重複落單即撤銷遭拒報警　

【薩莉亞 / 深水埗 / 手機落單】香港服務業態度問題一直備受爭議。日前有港女於社交平台發文控訴，在薩莉亞透過手機落單時，畫面突然變白屏，於是便透過另一部手機重新下單，其後發現重複已即時向店長要求取消，惟被拒絕，「唔食都要畀（錢）！」

女子雖覺無奈，亦無再為難店方强制取消，只是希望能夠將第二次下單食物打包外賣，惟店長繼續無視女子訴求，將所有食物堂食呈上，之後更狂言：「你咪投訴，無人理你！」，又叫女子報警，最後更要警察幫忙問店員取外賣盒才成功打包！

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女事主在5月11日於社交平台Threads發文，控訴自己在位於深水埗西九龍中心的薩莉亞分店用膳時，所遇到的不愉快經歷，指當時她用手機下單時，畫面突然白屏，查看手機亦並無顯示有訂單存在。於是另一部機再次下單時，手機顯示『多謝再次訂單』字句。

其後女事主意識到重複下單，便立即時向職員要求取消其中一張單，結果被店長告知無法取消。女事子質疑到：「前一張單啲嘢都未出，點解第二張單唔可以取消？」，但對方堅持認爲訂餐系統無問題：「佢話佢哋無問題，責任在我」，甚至態度惡劣表示，「唔食都要畀（錢）！」

薩莉亞｜投訴無人理於是報警

女事主於帖子留言道，當時她向店長提出將「第二次下單食物打包外賣」，惟店長繼續無視女事主訴求，「將兩張單的食物全部堆在枱上」，之後更狂言：「你咪投訴，無人理你！」。

女子又補充，「後來再叫職員無人理我哋，我只好報警處理。」，在警員其後到場後，幫忙問店員取外賣盒最終才成功打包！

從女子上傳的圖片見到，餐臺上足足擺放了7個忌廉湯，最後單據顯示埋單金額為375元。

薩莉亞｜網民反應兩級

此事即引發熱烈討論。部分網民撐樓主，認爲顧客已即時通知重覆落單且食物未上枱，理應可以取消，「啲人真係好，店系統有問題仲可以屈返個客」、「唔會無得取消既，佢唔肯做啫」、「佢系統取消唔到，係佢系統同店家問題，唔係客人問題，叫人硬食笑死。」

不過，亦有部分網民表示體諒員工，稱：「薩莉亞落單前，係有寫確認訂單後不能更改，事實上呢個係系統問題，用手機落單，職員喺佢哋系統都改唔到單，只有人手落單佢哋先改到單。」、「我都試過有類似情況，好彩嗌得好少，冇辦法。」

涉事分店女店長接受傳媒查詢指，自己只是跟公司程序指引辦事，不方便回應。

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