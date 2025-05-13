健康陷阱｜以為健康恐增患癌風險！ 醫生揭4種「偽健康習慣」　睡太久也中招

【健康習慣／睡眠／運動／飲食／癌症】「明明生活作息健康，卻仍患癌症？」台灣腫瘤科醫生廖繼鼎分享，常遇到患者不吸煙、不喝酒、規律運動、注意飲食，卻仍不解為何癌症會找上門。廖繼鼎醫生指出，有4種以為健康的習慣，其實未必真正健康，反而默默影響身體。

林口長庚醫院腫瘤科醫生廖繼鼎在其Facebook專頁發文提到，日常生活中有4種看似健康的「好習慣」，實際上可能潛藏危害，正無形中損害健康。

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健康陷阱｜4種「偽健康習慣」恐增患癌風險

廖繼鼎列出以下4種「偽健康習慣」：

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1. 每日一杯果汁

果汁含糖量堪比糖水。大量果糖可能導致胰臟癌、脂肪肝，甚至讓血糖飆高，成為癌細胞的溫床。建議直接吃水果比飲果汁更健康。

2. 過度運動

適量運動對身體有益，過度運動會導致身體進入慢性發炎狀態，免疫力下降，反而可能讓癌細胞有機可乘。高強度運動後若缺乏適當休息，會影響淋巴系統功能，增加患病風險。

3. 純素飲食

純素飲食並非壞事，但如果營養搭配不當，缺乏蛋白質、鐵及維他命B12等，反而會導致肌少症、免疫力下降，甚至提高某些癌症風險。廖繼鼎強調，飲食關鍵在於「均衡」，而非走向極端。

4. 睡得太久

睡眠少會影響健康，但研究顯示，長期睡超過9小時，反而可能讓身體代謝異常，甚至增加乳癌、胃癌等風險。最佳睡眠時間因人而異，重點是規律與品質，而不是追求時間長度。

廖繼鼎提醒，健康並非單一習慣的堆疊，而是全方位的平衡。重點不在「做得越多越好」，而在「做得對」。若過度執著於「健康習慣」，反而可能讓身體不堪負荷，變得更加脆弱。

同場加映｜9大傷肝「健康」飲品

日本肝病專家內科醫生栗原毅指出，許多常見的「健康」飲品，成分中可能含過量的果糖糖漿，是誘發脂肪肝與肥胖的隱形殺手，並列舉出以下9大傷肝「健康」飲品：

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睡眠健康｜睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

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資料來源：林口長庚醫院腫瘤科醫生廖繼鼎

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