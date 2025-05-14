公屋富戶｜公屋三口家庭月入過$5萬　嘆加租難生活斥政府搶錢：點生活？

【富戶政策 / 公屋富戶 / 公屋熱話】房委會資助房屋小組早前通過建議公屋富戶「加租」，「公屋富戶」由原來的1.5至2倍租金加至2.5至4.5倍。

日前，有人在Facebook「公屋討論區」群組發帖，指其友人家庭是居住在公屋、月入過5萬的三口之家，直言擔憂繳交2.5倍租金後「點生活？」，直斥政府「財赤搶錢」；帖文引起網民熱議，不過大多數人並不同情，直言事主「身在福中不知福」。

公屋富戶政策｜富戶租金將增至2.5倍至4.5倍 入息連續4年超4倍須遷出

公屋富戶｜三口家庭月入過$5萬呻加租難生活

樓主「朋友」身處1個3人單親家庭，兩兄弟各月入1.8萬元，母親月入1.5萬元，家庭月收入共5.1萬元。

而3人公屋家庭入息限額為25,100元，事主一家的入息情況則在超過2倍但不高於3倍的區間，在新的「富戶政策」下，須繳交2.5倍租金，加之其他生活開銷，大呻生活艱難：

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「政府財赤搶錢，房署做幫兇，單親家庭3人，阿媽搵萬五，兩兄弟各搵萬8，加埋5萬1，3人家庭入息限制4萬9-8萬幾，由交4,000蚊租，變交1萬租，點儲錢畀首期？租金佔入息兩成，點生活？」

公屋富戶｜網民質疑：搵咁多話生活唔到？

帖文引來網民熱議，大多數人並不同情事主，反而認為他們一家可支配的收入不少，亦有人指其租金計算錯誤，遠沒到須繳交1萬元，「嘩，搵咁多都話生活唔到？」、「三個成年人沒人負擔三千及住屋開支，都仲算低！我單親養兩個仲係小學，仲要自己搵食要請人湊」、「如果一萬租叫多，咁我建議你哋都係唔好買樓」、「咁唔中意就唔好住公屋囉」、「大把人供樓或者租樓都佔入息量4、5成」、「你記錯數喎，4000蚊係1.5倍，2.5倍係六千幾唔係1萬」。

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