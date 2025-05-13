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牙科街症｜牙科街症名額6月起增三成　新計劃「社區牙科支援計劃」5月底推行

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 6 分鐘前

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（左起）衞生署牙科顧問醫生李筱雯、衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢、衞生署社區牙科服務的高級牙科醫生王詠詩。（方咏思攝）

衞生署指，受惠牙醫人手持續改善，牙科街症將由六月起增加牙科街症服務名額至2.4萬至2.6萬個，並將於5月26日推出「社區牙科支援計劃」，預計合共提供6萬個名額服務弱勢人士。

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65名牙醫新入職　人手比例升破八成

自6月1日起，9間牙科診所將增加每節服務時段的派籌名額，每節服務時段最多為55個，牙科街症名額由現在約2萬個，料增至2.4萬至2.6萬個，名額增加近三成。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢醫生表示，增加名額是受惠於持續性牙科人手改善，新入職牙醫超過65名，包括9名經過有限度註冊聘請的牙醫，在職牙醫的實際人手比例由去年9月1日69%升至現時的81%。

而今年6月下旬亦將會推行牙科街症第二階段優化措施，將整合常用平台便利登記流程及優化查詢登記功能及改進預約功能。

參與的診所會在門外或當眼處張貼計劃的標誌，讓公眾易於識別。（方咏思攝）

4類人可參與社區牙科支援計劃

衞生署又指，將於5月26日起推出「社區牙科支援計劃」，共77間參與計劃的非政府組織及牙科症所，當中32間為非政府組織。署方估計每年約4萬人次受惠，計劃以持香港身份證、已加入「醫健通」及為下列任何一項受惠人或受助人為服務對象：

1.社會福利署（社署）轄下「長者生活津貼」的受惠人；或

2.正在使用社署轄下「長者社區照顧服務券計劃」（第二級共同付款級別）的受助者；或
正在使用社署轄下「綜合家居照顧服務（體弱個案）」；

3.「改善家居及社區照顧服務」或「家居支援服務」（第一或第二級別收費、第一或第二級共同付款級別）的受助者；或

4.醫院管理局（醫管局）的病人並已經獲得「醫療費用減免」機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）

約半年可補牙或拔牙一次　每次最多3隻

經非政府組織主診註冊牙醫評估及認為情況合適，參加者可獲指定資助牙科服務，包括口腔檢查、緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）、X光檢查及補牙或拔牙，以每一顆牙齒為一個「補牙或拔牙配額」。參加計劃者，每180天可在計劃下申請接受牙科服務一次，若申請「補牙或拔牙配額」，每次最多三顆牙齒，每顆牙齒需要向非政府組織直接繳付50元行政費用。

此外，部份合資格人士將由政府全數資助行政費用，包括社署轄下「綜合家居照顧服務（體弱個案）」；「改善家居及社區照顧服務」或「家居支援服務」（第一級別收費或共同付款級別）；或醫管局的病人並已經獲得「醫療費用減免」機制全數減免醫療服務收費資格（包括75歲或以上長者生活津貼受惠人）。

點擊圖片放大

被問到為何會部分人士收取50元而部分可獲豁免，衞生署社區牙科服務的高級牙科醫生王詠詩指，參考現時社署及醫管局合資格人士的資產，在釐定資產後決定收取部分人士行政費，而部分人士因資產與綜援人士接近，所以決定由政府資助。

料申請後1個月內可接受治療

許美賢補充，預計申請人可在1個月內接受治療。她又指，32間為非政府組織擁有幫助綜援計劃的經驗，相信它們有能力檢查申請人是否符合資格。

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