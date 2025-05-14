減肥運動｜48歲主婦實測爆紅「超慢深蹲」　每日只需1分鐘　3周瘦肚腩激減22磅【附影片教學】

【減肥／運動／深蹲】日本健身Youtuber「Muscle Watching」一直以夫妻檔拍片教減肥，48歲妻子更親自實測最近爆紅的「超慢深蹲」動作，成功減肥之餘，小肚腩更消失得無影無蹤，成效驚人！

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最新影片：

該健身Youtube頻道「Muscle Watching」拍片分享「超慢深蹲」減肥，更稱只要每日做1次，每次1分鐘，1星期就會見效。影片中的48歲日本主婦堅持做3星期後，竟然成功激減10公斤（約22磅），從55公斤減到45公斤，肚腩更變得平坦。他亦提醒做動作的關鍵是放慢速度，以超慢速度為佳，燒脂之餘亦能夠提高身體柔韌度。動作教學如下：

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站穩打開雙腿往下蹲

先站穩，雙腿打開與肩同寬，腳尖微微朝外，接著慢慢下蹲，腳後跟全程不能離地。

收緊核心肌群

雙手合十，手肘頂在膝蓋內側，全身核心收緊，可喚醒肌肉群，短短幾下就會狂冒汗。

左右移動 伸展髖關節

深蹲時慢慢將身體重心從左邊移動到右邊，腳尖保持向上，移動時腳後跟全程不能離地。這動作不僅增加身體柔韌度，還能釋放因長時間久坐而卡住的髖部。動得慢、動得深，才能真正啟動核心與關節的修復機制。

燃脂關鍵：穩定緩慢起身

結束側移後，膝蓋微彎、屁股慢慢往上抬，過程中想像將整個腳底壓進地板，直到站立為之完成。這個「慢動作起身」是燃脂關鍵，單靠穩定的肌肉控制，鍛煉大腿、臀部與核心肌群。

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