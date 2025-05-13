移英留學注意｜英國擬收緊移民政策　延至10年方可申永居　留學生畢業後僅可留18個月

【英國移民政策/移民英國/留學生政策】英國首相施紀賢（Keir Starmer）當地時間周一（5月12日）公布《移民白皮書》，宣布收緊移民入境政策，並表示希望在本屆國會會期結束前，大幅減少移民人數，但未有設定移民人數上限。就「英國國民（海外）簽證」（BN（O） Visa）會否受新政影響，則暫未有披露。

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綜合外媒報道，根據英國工黨政府公布的《移民白皮書》，取得永久居留身分的定居門檻由5年延長至10年，只有個別高技術人才，例如醫護人員、人工智能專才等，或者證明有對當地作出經濟貢獻，或者參與社會服務者方可獲年期寬減。所有簽證申請人及其成年家屬要進行英語測試；只允許僱主從海外招聘長期短缺職位；廢除社區護理簽證，過渡期直至2028年，期間容許相關簽證持有人申請延期和更改簽證類型。

畢業生逗留英國或由5年縮至18個月

此外，對招收國際學生的教育機構提出新要求，包括每年向內政部列明資助學生人數，確保遵守法律。畢業生可在英國停留的時間由5年縮短至18個月。

施紀賢並無設定具體減少多少移民的具體目標，但英國內政部（Home Office）估計，上述政策到2029年可能導致每年移民人數減少約10萬人。

英國政府暫未披露「英國國民（海外）簽證」（BN（O） Visa）與上述相關安排的建議執行細節。

▲ 英國首相施紀賢（Keir Starmer）公布《移民白皮書》，宣布收緊移民入境政策，希望在本屆國會會期結束前，大幅減少移民人數。（法新社）

淨移民數高達72.8萬 情況失控

按英國國家統計署（ONS），在2024年6月的過往12個月中，到達英國定居的人數高達120萬人，當中僅5.8萬人屬於英國國民（British Nationals），另有11.6萬人屬於歐洲公民及來自挪威、冰島、列支敦士登和瑞士，其餘約100萬人（約86%）來自世界各地。施紀賢批評保守黨執政期間淨移民人數升至近100萬，情況失控。施紀賢強調，移民改革是必須，若沒有強有力的移民規則，英國有可能成為「陌生人的島嶼」的風險（becoming an island of strangers）。

上述100萬人中，有84.5萬人屬於適齡工作（16至64歲），同時有多達8.4萬人正接受難民申請。減去移出人數後，英國的年度淨移入人口高達72.8萬人。當地傳媒報道，大量外來移入人口導致英國公共服務體系資源緊繃，住房價格上揚；僱主寧僱用較廉價的外來勞工，也不願投資和提升本地勞工的專業能力。

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工簽家屬同須考英語試

根據英國政府公布的部分細節，陪同工作人士前往英國的成年眷屬都需要通過網上的英語測試，確保達至「A1級」水平，「A1級」代表可處理日常表達，例如詢問或回答簡單個人信息如住址等。若持工簽人士需延長工作簽證，成年眷屬的英語水平須達至「A2級」，如申請入籍，更需要達至「B2級」，即可理解具體以至抽象主題的複雜文句、能自發與人交流，且達致一定程度的流利。

施紀賢在記者會表示，當人們來到英國，「他們應致力融入並學習我們的語言。」他強調在英國定居是一項必須努力贏得的「特權」而非任何人應得的權利（privilege，not a right）。內政部認為相關措施能協助移民融入社區、求職和降低被剝削和虐待的風險。

反移民改革黨地選報捷 工黨添壓力

英國在剛過去的5月1日舉行地方選舉及國會議席補選，向來反移民的極右翼「英國改革黨」（Reform UK）成為大贏家，贏得的議席數目激增，一共贏得10個地方議會的控制權，更首度贏得市長選舉（大林肯郡）。相反，執政工黨失去187個席位；原來第三大的自由民主黨（LibDem）則獲得163席，保守黨並無贏得任何地方控制權。上述選舉為執政工黨帶來壓力，今推出《移民白皮書》，某程度上亦是回應國內的反移民聲浪。

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英國擬收緊移民政策措施一覽

1. 收緊部分工作簽證

海外勞工需要學位資格才能申請主要的技術工人簽證，而不再是相當於A-level的資格。提高學歷門檻要求不適用於已在英國的簽證續簽者。

對於被認為長期招聘困難的行業，較低的資格要求將在「有限時間內」保留。較低學歷資格的簽證將受到上限限制，並僅限於擁有員工培訓計劃的僱主，同時申請者在將其家屬帶到英國時，也將面臨額外的限制。

2. 放寬海外精英大學畢業生工簽

政府希望擴大對外國精英大學（elite universities）畢業生的專屬工作簽證的申請資格。

計劃在英國創業的國際學生簽證也將進行審查，當局希望能讓「頂尖科學和設計人才」更容易申請全球人才簽證。

3. 更長的永居門檻

新政下，移民需要在英國居住滿10年，才能申請永居權，是目前5年期限的兩倍。

當局擬推出新系統，根據個人對英國「經濟和社會的貢獻」所獲之積分來判定所需定居年期；新系統詳情將於今年稍後時間進行諮詢。

4. 將取消社會護理簽證

新冠疫情期間推出的社會護理工作者專用簽證（Social care visas）將於2025年6個月停止接受新申請。既有簽證延期允許至2028年，已擁有工作權利者在簽證有效期內可以更換擔保人。

▲ 英國宣布收緊移民入境政策，海外畢業生在完成學業後只能在英國停留18個月，而不是目前的兩年。（圖片來源：Pexels）

5. 留學生規定更嚴格

海外畢業生在完成學業後只能在英國停留18個月，而不是目前的兩年。

當局還考慮收取來自國際學生學費收入6%新稅，並承諾將所得款項重新投資於高等教育和技能培訓。政府預計新稅項將轉嫁留學生，每年可減少7000個留學申請。

6. 更嚴格英語能力測試

所有工作簽證的語言要求將提高，而簽證持有者的成年受養人（adult dependents），在申請配偶和伴侶簽證來英時，也必須證明具備基本的英語理解能力。

延長簽證者在申請定居英國時，也須證明更高水平的英語能力。

▲ 英國執政工黨推出多項措施收緊移民，其中對工作簽證持有人及其成年受養人的英語水平要求提高。（圖片來源：Canva）

7. 技能和培訓

對於被認為過度依賴海外勞工的行業，將「預期遵守」（expected to comply）提升工作場所技能的策略。消息指IT、建築和醫療保健行業可能會受到重點關注。若被認定長期不合理依賴外來勞動力，政府有可能撤銷企業引進、僱用外籍人士的執照。

工黨之前表示希望將技能培訓與簽證系統聯繫起來，但具體內容尚未明確。

8. 家庭權利審查

政府表示將提交立法，以「明確」（clarify）歐洲人權法中「家庭生活權利」如何適用於移民案件；希望未來國會將能夠採用一個框架，以限制家庭權利被用來延遲驅逐無權居留在英國的人。

9. 擴展難民計劃試點

在英國缺乏「難民」（refugee）身份但被聯合國認定為「難民」者，將可在為期3年的歐盟資助試點計劃下被允許到英國工作。報道指該項目允許約100名技術難民及其家人在信息技術、建築和工程等特定行業工作。當局指此群體人數有限。

資料來源：BBC、Sky News、inews

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