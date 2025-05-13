控煙｜李夏茵指飲食零售影響不大　衞生署：若憂踩「禁區」可行多幾步

立法會今日（13日）審議控煙十招修例，有議員質疑太過嚴厲，但亦有人認為可再進一步。醫務衞生局副局長李夏茵表示，局方在諮詢階段聽到不同聲音，現在是中間落墨的方案。

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林素蔚倡21歲以下禁買煙 林哲玄關注加強執法

修例包括分階段禁售加味煙。民建聯何俊賢憂慮新措施影響飲食業和零售業。選委界江玉歡亦稱，措施太嚴會涉及個人自由問題，如果因為吸煙危害健康就要禁止，政府是否亦應該禁止糖、酒、鵝肝和肥叉燒。

李夏茵回應指，新加坡禁煙措施較嚴厲，但對經濟未見有太大影響，而本港在2007年起禁止餐廳室內吸煙，後來數據顯示餐廳的營業額不跌反升。內地的控煙措施亦沒有停步，強調大家的方向一致。至於個人自由權利，李夏茵指煙草產品會令人上癮，上癮後會剝奪個人自由意志，所以不會用自由意志來評論會上癮的事情。

部份議員認同措施力度，同時提出改善意見。A4聯盟林素蔚認同措施針對年輕人，建議禁止買煙的年齡，由18歲上調至21歲。而醫療衞生界林哲玄就提出，關注如何加強控煙條例執法，指現時仍有人在後樓梯吸煙。

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修例建議在學校、醫院門口3米範圍內禁煙，選委界陳沛良指憑肉眼難判斷距離。衞生署規管事務總監封螢說，3米大約是6步的距離，如果擔心「踩界」，「行十步八步都相當穩陣」。

但亦有議員認為措施仍不夠力度，實政圓桌田北辰指，薄荷味加味煙暫未禁止，擔心仍會吸引人成為煙民。李夏茵指實際操作要逐步做，亦因為憂慮會導致私煙問題，要待引入完稅煙標籤制度才處理。

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