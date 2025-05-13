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三星新機｜Samsung Galaxy S25 Edge同步攻港　售$8,398起5月30日上市（多圖+有片）

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

三星（Samsung）今（13日）早舉行線上發布會，帶來超薄手機「Galaxy S25 Edge」。今次Samsung更在同日下午舉行香港發布會，公布香港版本的上市資訊。

三星新機｜Samsung最薄手機Galaxy S25 Edge終於登場　規格媲美旗艦機　搭載2億像素鏡頭+Galaxy AI

Samsung表示，Galaxy S25 Edge即日起開放預售，並將於5月30日正式上市。今次手機亦分為：12GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM 兩個版本，售價分別為：$8,398 及 $9,398。

今次Galaxy S25 Edge主打輕薄，但同時具備旗艦級規格的相機和AI功能。手機機身僅5.8mm，重163克，卻依然搭配2億像素廣角鏡頭及1,200萬像素超廣角鏡頭。同時，Galaxy S25 Edge也採用與Galaxy S25系列相同的全新一代ProVisual引擎，亦支援Galaxy AI的編輯功能，包括於Galaxy S25系列當中備受喜愛的音訊消除器（Audio Eraser）以及繪圖助手（Drawing Assist）。

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ETech試玩
ETech試玩｜Samsung Galaxy S25 Edge 與 Samsung Galaxy S25 Ultra上手對比

另外，由於Galaxy S25 Edge配備與Galaxy S25系列相同的Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy處理器，所以AI處理能力依然不輸S25系列其他款式的手機，例如也配備，Now Brief及Now Bar功能。

雖然手機變得纖薄，但依然支援Galaxy AI功能（梁偉榮攝）

今次Samsung Galaxy S25 Edge亦支援Galaxy AI，早前本報記者也曾測試一些Galaxy S25系列能夠用到的功能，即看：

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列添AI清影片雜聲功能　上手試玩點樣變清唱！

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列預設AI圖像生成工具　文字一秒生成不同風格影像

上手試玩三星Galaxy S25系列
三星新機｜Samsung Galaxy S25系列New Brief全新功能　早晚各為用戶提供個人化提醒及總結

另值得一提的是，今次的機身依然採用鈦金屬，分別有銀、冰藍及灰黑三款顏色提供予用家選擇。

今次共有三款顏色選擇，分別是鈦金屬灰黑 / 鈦金屬銀 / 鈦金屬冰藍（梁偉榮攝）

凡於5月13日至29日預售期間預訂，即可享有以下優惠：

  • 限時容量升級優惠，以預售優惠價發售：Galaxy S25 Ultra (512GB ROM)：預售優惠價為8,398港元（等同1,000港元折扣優惠）

  • 透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊智能手機，可享Samsung Trade-in 價格保證

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