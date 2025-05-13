三星新機｜Samsung Galaxy S25 Edge同步攻港　售$8,398起5月30日上市（多圖+有片）

三星（Samsung）今（13日）早舉行線上發布會，帶來超薄手機「Galaxy S25 Edge」。今次Samsung更在同日下午舉行香港發布會，公布香港版本的上市資訊。

三星新機｜Samsung最薄手機Galaxy S25 Edge終於登場 規格媲美旗艦機 搭載2億像素鏡頭+Galaxy AI

Samsung表示，Galaxy S25 Edge即日起開放預售，並將於5月30日正式上市。今次手機亦分為：12GB RAM + 256GB ROM 及 12GB RAM + 512GB ROM 兩個版本，售價分別為：$8,398 及 $9,398。

今次Galaxy S25 Edge主打輕薄，但同時具備旗艦級規格的相機和AI功能。手機機身僅5.8mm，重163克，卻依然搭配2億像素廣角鏡頭及1,200萬像素超廣角鏡頭。同時，Galaxy S25 Edge也採用與Galaxy S25系列相同的全新一代ProVisual引擎，亦支援Galaxy AI的編輯功能，包括於Galaxy S25系列當中備受喜愛的音訊消除器（Audio Eraser）以及繪圖助手（Drawing Assist）。

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另外，由於Galaxy S25 Edge配備與Galaxy S25系列相同的Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy處理器，所以AI處理能力依然不輸S25系列其他款式的手機，例如也配備，Now Brief及Now Bar功能。

▲ 雖然手機變得纖薄，但依然支援Galaxy AI功能（梁偉榮攝）

今次Samsung Galaxy S25 Edge亦支援Galaxy AI，早前本報記者也曾測試一些Galaxy S25系列能夠用到的功能，即看：

另值得一提的是，今次的機身依然採用鈦金屬，分別有銀、冰藍及灰黑三款顏色提供予用家選擇。

▲ 今次共有三款顏色選擇，分別是鈦金屬灰黑 / 鈦金屬銀 / 鈦金屬冰藍（梁偉榮攝）

凡於5月13日至29日預售期間預訂，即可享有以下優惠：