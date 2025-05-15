夏日健康海鮮料理食譜推薦 李錦記頭道原釀海鮮頭抽 煥發海鮮原味

夏天是嚐鮮的季節！比如貝類、蝦蟹等海鮮在夏季進入生長旺季，肉質肥美、味道鮮甜，簡單清蒸就能展現其原味。如果想令味道錦上添花，大力推薦入手一支專為烹煮海鮮料理而設的李錦記「頭道原釀海鮮頭抽」，只需輕鬆添加就能為料理添味提鮮，其堅守「零添加*」製法更延續食材的天然健康。文末一於公開私房「簡易開胃涼拌海鮮」食譜，在家也能輕易煮出五星級大廚級數的菜餚！

煥發海鮮鮮味及營養

夏季時令海鮮非貝類莫屬，比如蜆、蠔、鮑魚等等，其蘊含豐富的蛋白質、Omega-3、維生素B和D、牛磺酸、鐵質及硒等營養素，有助降低膽固醇和保護心臟，更適合清蒸、涼拌、燴湯或輕炒等搭配頭抽凸顯海鮮的鮮味，同時保留食材營養，迎合到現代健康飲食趨勢，因此深受健康飲食愛好者青睞。

▲ 李錦記進一步升級研製加入鮑魚精華的「頭道原釀海鮮頭抽」，無添加防腐劑、增味劑及人造色素，萃取鮮中之鮮，醬香醇厚，鮮中回甜。

擁有137年歷史的李錦記，為方便繁忙的都市人在家烹煮海鮮時，能夠加以提升菜餚的鮮味，因而研發出蒸魚豉油。時至今日，李錦記進一步升級研製加入鮑魚精華的「頭道原釀海鮮頭抽」，採用頭道萃取工藝，結合多重發酵技術天然釀造，無添加防腐劑、增味劑及人造色素，萃取鮮中之鮮。頭抽即生抽發酵後首批提取的生抽豉油，極為珍貴，當中的豉香尤其濃郁醇厚，鮮中回甜。海鮮頭道亦適合不同烹調方法，無論是清蒸、燴炒或涼拌，其濃郁豉香與鮮甜都能完美融入，簡單調味即可讓海鮮的鮮甜全面綻放，煥發海鮮原味，讓你的夏日餐桌秒變米芝蓮等級！

▲ 李錦記「頭道原釀海鮮頭抽」適合不同烹調方法，無論是清蒸、燴炒或涼拌，其濃郁豉香與鮮甜都能完美融入。

夏日海鮮食譜推薦

「簡易開胃涼拌海鮮」以鮑魚及鳳紋貝等海鮮為主菜，加入海鮮頭道的鮮甜與檸檬的酸爽碰撞，瞬間提升整道涼拌海鮮盆的層次感，清爽不膩，而且熱量低，美味又健康，更省去繁瑣的烹煮及調味步驟，是為消暑良伴。

▲ 「簡易開胃涼拌海鮮」以鮑魚及鳳紋貝等海鮮為主菜，加入海鮮頭道的鮮甜與檸檬的酸爽碰撞，瞬間提升整道涼拌海鮮盆的層次感。

▲ 「簡易開胃涼拌海鮮」食譜

簡易開胃涼拌海鮮

材料：

● 鳳文貝 300克

（可轉為花蛤或沙白）

● 鮮鮑魚 6隻

● 芫荽 1棵（切碎）

● 檸檬 1個（切片）

調味料：

● 李錦記頭道原釀海鮮頭抽 200毫升

● 李錦記舊庄特級蠔油 50毫升

● 李錦記醇釀米醋 30毫升

● 李錦記純石磨芝麻油 50毫升

● 李錦記蒜蓉 30克

● 糖 50克

● 清水 250毫升

步驟：

1. 將鳳文貝放入清水，加入約一茶匙鹽，靜置一小時使其自動吐沙。

2. 把鮑魚放入滾水中，加入約一茶匙鹽，攪拌約十五秒清洗鮑魚。去除殼、內臟及口器胃食管等，並用牙刷刷洗鮑魚的黑色污垢，再用清水沖洗。

3. 把所有海鮮灼至全熟。

4. 所有海鮮撈起浸冰水，待海鮮全凍後盛起隔水備用。

5. 檸檬切片，芫荽切碎，備用。

6. 把調味料和經處理的檸檬、芫荽攪拌均匀，放入雪櫃冷藏一小時後即可食用。)

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*不添加防腐劑、增味劑及人造色素

（特約）