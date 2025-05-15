AI應用｜調查：逾五成機構無AI使用指引　工聯會促僱主制定清晰使用政策、提供培訓

工聯會問卷調查顯示，僱員使用生成式AI的情況普遍，多用來處理文書內容創作及翻譯工作，但7成受訪僱員不知現時有《僱員使用生成式AI的指引清單》，逾五成機構沒有使用生成式AI的內部指引。工聯會促僱主制定清晰AI使用政策，提供使用AI培訓。

香港個人資料私隱專員公署公署3月31日發表《僱員使用生成式AI的指引清單》，工聯會調查顯示，七成（72.11%）受訪僱員表示「不知道」《指引清單》，認為現時指引和推廣活動更側重於僱主，建議公署策劃並推出面向廣大僱員的宣傳教育活動，內容可聚焦於AI環境下的僱員權利、潛在風險（如算法偏見、資料外洩）、安全使用AI工具的實用技巧等。

多用AI處理文書內容創作及翻譯

調查又發現，僱員使用AI普遍，從沒使用（14.47%）或不知道什麼是生成式AI（3.29%）的不足兩成。有使用AI的受訪僱員中，八成回覆曾用AI處理文書內容創作（80.8%），其次為翻譯工作（60%）。工聯會關注，有近七成受訪僱員表示沒有向機構或上司報告在工作中使用生成式AI，當中有五成是因為機構或上司沒有要求他們報告。工聯會認為，該情況存在風險，代表僱主和僱員對在工作中妥善地使用生成式AI以及風險管控意識不足。

六成機構沒有提供相關培訓

另外，調查顯示逾五成（55.78%）機構沒有使用生成式AI的內部指引，六成（61.9%）沒有提供相關培訓。工聯會建議僱主參照私隱專員公署指引，儘快建立全面、清晰且易於理解的AI使用政策；如對使用AI在保障個人私隱安全方面有疑問，應積極利用私隱專員公署的「AI安全」熱線向公署查詢；僱主亦應投入資源為不同崗位員工提供充足的AI相關培訓，並定期清晰地傳達AI政策，設立專門支援團隊解答疑問及提供反饋渠道。

工聯會團隊昨日與私隱專員公署私隱專員鍾麗玲及其團隊會面交流。公署承諾將通過培訓、答疑、反饋機制等多種途徑，為僱員提供全方位支援。

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