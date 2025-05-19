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議辦註冊公司｜尚海龍致歉　承認管理疏忽及不熟操作「越界」

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 9 小時前

最後更新： 9 小時前

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尚海龍去年在其中信議員辦公室牆面貼上高才通人才服務協會做背景板。（資料圖片）

立法會議員、「香港高才通人才服務協會」創會會長尚海龍，就曾用其議員辦公室地址，註冊人才服務協會一事發聲明致歉，承認是疏忽且不熟悉相關操作而「越界」。

有傳媒揭露，協會的公司註冊地址，是尚海龍在中信的議員辦公室，去年12月才申請遷走。報道引述議事規則委員會主席謝偉俊指，辦公室涉及公帑，亦可能令外界以為團體與立法會有關，做法不恰當。

尚海龍：事出疏忽 並無私利

尚海龍下午發聲明致歉，指協會成立之處，人手架構經費地址均「從零開支」，一切由其本人操辦。因身兼立法會議員，在成立公司註冊程序時，為求方便溝通籌備，使用了中信大廈的立法會議員辦事處作為註冊地址。「本人承認此舉未妥善區分議員身份與協會事務的界線，事出疏忽，並無私利，謹此表示歉意。」

尚續指，協會在2023年11月9日成立典禮結束後，自己已安排聘請秘書公司11月13號開始處理協會日常運作，其中包括：更改公司註冊地址。然而，由於其後相關助理離職，出現交接上的疏漏，直至2024年年底搬離中信大廈時，才發現未有向公司註冊處申請，將協會的注冊地址及時更新至秘書公司地址。「本人雖即時立刻糾正，但之前跟進監管不足，亦應為其負責。」

曾協助籌備活動議助 由協會承擔薪酬

聲明強調，協會註冊為非牟利，最終致力於成為NGO組織。所有服務均以支援高才通人才為宗旨，絕無任何牟利動機及行為。而曾協助協會籌辦的議員助理，是以兼職身份由協會承擔有關薪酬，並不涉任何公帑。

他說，事件可能引起公眾誤解，深表遺憾，並承諾日後定比精神小心，嚴守議會規定，避免類似情況再次發生。

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