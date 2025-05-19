議辦註冊公司｜尚海龍致歉　承認管理疏忽及不熟操作「越界」

立法會議員、「香港高才通人才服務協會」創會會長尚海龍，就曾用其議員辦公室地址，註冊人才服務協會一事發聲明致歉，承認是疏忽且不熟悉相關操作而「越界」。

有傳媒揭露，協會的公司註冊地址，是尚海龍在中信的議員辦公室，去年12月才申請遷走。報道引述議事規則委員會主席謝偉俊指，辦公室涉及公帑，亦可能令外界以為團體與立法會有關，做法不恰當。

尚海龍：事出疏忽 並無私利

尚海龍下午發聲明致歉，指協會成立之處，人手架構經費地址均「從零開支」，一切由其本人操辦。因身兼立法會議員，在成立公司註冊程序時，為求方便溝通籌備，使用了中信大廈的立法會議員辦事處作為註冊地址。「本人承認此舉未妥善區分議員身份與協會事務的界線，事出疏忽，並無私利，謹此表示歉意。」

尚續指，協會在2023年11月9日成立典禮結束後，自己已安排聘請秘書公司11月13號開始處理協會日常運作，其中包括：更改公司註冊地址。然而，由於其後相關助理離職，出現交接上的疏漏，直至2024年年底搬離中信大廈時，才發現未有向公司註冊處申請，將協會的注冊地址及時更新至秘書公司地址。「本人雖即時立刻糾正，但之前跟進監管不足，亦應為其負責。」

曾協助籌備活動議助 由協會承擔薪酬

聲明強調，協會註冊為非牟利，最終致力於成為NGO組織。所有服務均以支援高才通人才為宗旨，絕無任何牟利動機及行為。而曾協助協會籌辦的議員助理，是以兼職身份由協會承擔有關薪酬，並不涉任何公帑。

他說，事件可能引起公眾誤解，深表遺憾，並承諾日後定比精神小心，嚴守議會規定，避免類似情況再次發生。

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