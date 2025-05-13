雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新累寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕

【雷霆特攻隊 / 新復仇者聯盟 / MCU】Marvel Studios電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）勇創票房佳績，並獲好評，開畫截至5月11日，在香港票房勁收1900萬元，成2025年荷里活電影票房第二位，全球票房暫收2億7000萬美元。

隨越來越多觀眾喜愛，其台前幕後的趣事，也成為了影迷們的熱爆話題。連本地演員韋羅莎（Rosa）亦紛紛收到訊息笑說她「參演」Marvel電影，由於Rosa樣貌感覺酷似鬼魅（漢娜約翰卡門飾），她也乘著這熱潮化身鬼魅，Rosa的丈夫回家開門一刻馬上被震撼到。

雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密 電影名正名為《*新復仇者聯盟》

▲ 韋羅莎被指與「鬼魅」漢娜約翰卡門撞樣。

雷霆特攻隊︱劇本原定伊蓮娜追殺鷹眼

《雷霆特攻隊*》編劇Eric Pearson在接受《The Hollywood Reporter》訪問時表示，原定在劇本中，華倫天娜委派的其中一個任務，就是叫「新黑寡婦伊蓮娜」伊蓮娜（科倫絲佩芝飾）殺死鷹眼（謝洛美維納飾），因為她向伊蓮娜宣稱，其姐姐黑寡婦之死是鷹眼的責任。

不過最終鷹眼與伊蓮娜諒解，讓伊蓮娜明白其姐姐之死是為對付魁隆的自我犧牲。Eric Pearson指這一場戲是想表達華倫天娜的奸詐心計，但最終就被刪走，沒有放入最終劇本。

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱紅色守衛者竟然玩Tinder

為宣傳電影，紅色守衛者（大衛哈伯飾）竟玩交友App Tinder！這個由大衛哈伯飾演的諧趣角色，是戲中的幽默擔當。

而在Tinder搜尋「Alexei Shostakov」，得出的自我介紹就是：「被愛情驚艷，就似乘搭上紅色守衛者豪華轎車一樣。雷霆特攻隊*將你從沉悶之夜裡拯救，5月2日起只在戲院上映。」雖然並非去到真人玩app，而只是個廣告，但都已經夠晒創意。

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱想導演刪走「洗碗機」一幕

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）跟《Entertainment Weekly》的訪問中，自爆曾想勸導演Jake Schreier刪走「洗碗機洗機械臂」一幕，稱：「我向Jake說，我不明白有甚麼好笑？你不需要這一幕，這個情節好傻呀！」

但Jake就認為當Bucky食到全身沾滿醬汁，這一幕就會好笑！結果這一幕受到觀眾喜愛，施巴斯坦史丹就表示：「我現在明白喇，確是幾好笑，我要承認。」

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱路易斯布文為操肌搏盡

路易斯布文（Lewis Pullman）雖然是「Marvel新丁」，但勤力程度絕對唔輸蝕！他指角色要體格強壯，但同時要修身不能太大份，因此在戲中爆衫一幕拍攝前兩星期，他就經歷了極痛苦的訓練。

在每日約9點收工後，還要去操肌2.5小時，之後再背對白、休息，到第二朝早上5點就起身再開工，絕對是為角色搏盡。

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱差一步演狂獸獵人格力文

在片中飾演哨兵的路易斯布文最近上訪問節目《The Kristian Harloff Show》，被問到一直有傳他曾為蜘蛛俠試鏡，他就正式否認傳聞。

但此時他竟自爆，自己曾為另一個MARVEL英雄角色試鏡，那就是《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）。如果當時他真的得到角色，應難以再飾演哨兵，那麼便與其餘雷霆特攻隊隊員無緣。

雷霆特攻隊︱寒冬戰士童年回憶戲被刪走

《雷霆特攻隊*》中哨兵的能力是將人帶到傷痛、充滿恥辱的過去，而戲中伊蓮娜、華倫天娜與他自己本人都被帶到「恥辱之房」（Shame Room）。

據導演Jake Schreier向《Variety》表示，原先寒冬戰士、紅色守衛者與鬼魅都有此設定，當中寒冬戰士的更與童年時期有關。但因為導演認為將太多時間放在其他人身上，會令Bob面對黑暗自我的焦點搶走，所以忍痛刪走劇情。

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱科倫絲佩芝評《復仇者聯盟5》陣容

科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演的伊蓮娜在《雷霆特攻隊*》中最為搶鏡。一開場她從2,227英尺高「默迪卡118」摩天大廈親自躍下，更破健力士紀錄。然而她於媒體《Variety》的訪問中，就直指不敢向祖母問看到她表演高危動作的感受！「她超愛這套戲，她真心癲，亦都似會做瘋狂之事。但我就不敢問她看到我在高樓躍下的感受。」

至於被問到「雷霆特攻隊」將加入成為《復仇者聯盟5》一員，領軍的科倫絲佩芝就指：「好多好多人，太多人可以入選，有『神奇先生』貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）、『蟻俠』保羅活特（Paul Rudd），他十分搞笑。單是要將如此多人放入同一部戲，就似炮製一盤瘋狂『混醬』。」

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