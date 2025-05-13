  • 29°C
香港時間：2025513日 (二) 16:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雷霆特攻隊︱《雷霆特攻隊*》編劇爆原劇本內容　「新累寡婦」科倫絲佩芝揭《復仇者聯盟5》內幕

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 6 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

Marvel Studios新作《雷霆特攻隊*》叫好叫座。

【雷霆特攻隊 / 新復仇者聯盟 / MCU】Marvel Studios電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）勇創票房佳績，並獲好評，開畫截至5月11日，在香港票房勁收1900萬元，成2025年荷里活電影票房第二位，全球票房暫收2億7000萬美元。

隨越來越多觀眾喜愛，其台前幕後的趣事，也成為了影迷們的熱爆話題。連本地演員韋羅莎（Rosa）亦紛紛收到訊息笑說她「參演」Marvel電影，由於Rosa樣貌感覺酷似鬼魅（漢娜約翰卡門飾），她也乘著這熱潮化身鬼魅，Rosa的丈夫回家開門一刻馬上被震撼到。

雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》

韋羅莎被指與「鬼魅」漢娜約翰卡門撞樣。

雷霆特攻隊︱劇本原定伊蓮娜追殺鷹眼

《雷霆特攻隊*》編劇Eric Pearson在接受《The Hollywood Reporter》訪問時表示，原定在劇本中，華倫天娜委派的其中一個任務，就是叫「新黑寡婦伊蓮娜」伊蓮娜（科倫絲佩芝飾）殺死鷹眼（謝洛美維納飾），因為她向伊蓮娜宣稱，其姐姐黑寡婦之死是鷹眼的責任。

不過最終鷹眼與伊蓮娜諒解，讓伊蓮娜明白其姐姐之死是為對付魁隆的自我犧牲。Eric Pearson指這一場戲是想表達華倫天娜的奸詐心計，但最終就被刪走，沒有放入最終劇本。

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱紅色守衛者竟然玩Tinder

為宣傳電影，紅色守衛者（大衛哈伯飾）竟玩交友App Tinder！這個由大衛哈伯飾演的諧趣角色，是戲中的幽默擔當。

而在Tinder搜尋「Alexei Shostakov」，得出的自我介紹就是：「被愛情驚艷，就似乘搭上紅色守衛者豪華轎車一樣。雷霆特攻隊*將你從沉悶之夜裡拯救，5月2日起只在戲院上映。」雖然並非去到真人玩app，而只是個廣告，但都已經夠晒創意。

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱想導演刪走「洗碗機」一幕

「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）跟《Entertainment Weekly》的訪問中，自爆曾想勸導演Jake Schreier刪走「洗碗機洗機械臂」一幕，稱：「我向Jake說，我不明白有甚麼好笑？你不需要這一幕，這個情節好傻呀！」

但Jake就認為當Bucky食到全身沾滿醬汁，這一幕就會好笑！結果這一幕受到觀眾喜愛，施巴斯坦史丹就表示：「我現在明白喇，確是幾好笑，我要承認。」

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱路易斯布文為操肌搏盡

路易斯布文（Lewis Pullman）雖然是「Marvel新丁」，但勤力程度絕對唔輸蝕！他指角色要體格強壯，但同時要修身不能太大份，因此在戲中爆衫一幕拍攝前兩星期，他就經歷了極痛苦的訓練。

在每日約9點收工後，還要去操肌2.5小時，之後再背對白、休息，到第二朝早上5點就起身再開工，絕對是為角色搏盡。

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱差一步演狂獸獵人格力文

在片中飾演哨兵的路易斯布文最近上訪問節目《The Kristian Harloff Show》，被問到一直有傳他曾為蜘蛛俠試鏡，他就正式否認傳聞。

但此時他竟自爆，自己曾為另一個MARVEL英雄角色試鏡，那就是《狂獸獵人格力文》（Kraven the Hunter）。如果當時他真的得到角色，應難以再飾演哨兵，那麼便與其餘雷霆特攻隊隊員無緣。

雷霆特攻隊︱寒冬戰士童年回憶戲被刪走

《雷霆特攻隊*》中哨兵的能力是將人帶到傷痛、充滿恥辱的過去，而戲中伊蓮娜、華倫天娜與他自己本人都被帶到「恥辱之房」（Shame Room）。

據導演Jake Schreier向《Variety》表示，原先寒冬戰士、紅色守衛者與鬼魅都有此設定，當中寒冬戰士的更與童年時期有關。但因為導演認為將太多時間放在其他人身上，會令Bob面對黑暗自我的焦點搶走，所以忍痛刪走劇情。

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱科倫絲佩芝評《復仇者聯盟5》陣容

科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演的伊蓮娜在《雷霆特攻隊*》中最為搶鏡。一開場她從2,227英尺高「默迪卡118」摩天大廈親自躍下，更破健力士紀錄。然而她於媒體《Variety》的訪問中，就直指不敢向祖母問看到她表演高危動作的感受！「她超愛這套戲，她真心癲，亦都似會做瘋狂之事。但我就不敢問她看到我在高樓躍下的感受。」

至於被問到「雷霆特攻隊」將加入成為《復仇者聯盟5》一員，領軍的科倫絲佩芝就指：「好多好多人，太多人可以入選，有『神奇先生』貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）、『蟻俠』保羅活特（Paul Rudd），他十分搞笑。單是要將如此多人放入同一部戲，就似炮製一盤瘋狂『混醬』。」

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
生命鬥士｜吳文忻力抗病魔仍以兩女兒為先　堅信戰勝癌末：從來唔覺得自己會走

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
16:43 2025/05/07
雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
14:10 2025/04/28
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷
18:47 2025/04/30
陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
20:31 2025/02/08
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
雷霆特攻隊︱寒冬戰士新黑寡婦非一般英雄集結　戲名「*」號藏秘密入場前5大備忘
17:40 2025/04/17
雷霆特攻隊︱寒冬戰士新黑寡婦非一般英雄集結　戲名「*」號藏秘密入場前5大備忘

你可能感興趣

雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
16:43 2025/05/07
雷霆特攻隊｜《雷霆特攻隊*》揭曉「*」號秘密　電影名正名為《*新復仇者聯盟》
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
14:10 2025/04/28
金像獎2025︱《九龍城寨之圍城》5月1日重映　古天樂指《尋秦記》非「都市傳說」會今年內推出
陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷
18:47 2025/04/30
陳法拉贖夢︱陳法拉新片角色打扮赤腳上金像獎　華麗轉身往意大利出席時裝騷
韋羅莎 電影

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
中年好聲音3︱樂壇前輩似不滿《中年好聲音3》黃博奪冠　發文替劉洋不值：奈何只得第三名
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
中年好聲音3︱黃博奪冠引爭議肥媽賽後留8個字　志偉感謝羅淑佩放棄睇五月天撐《中聲3》
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
何太何伯離婚︱何太拍片宣布與何伯離婚　導火線疑因分錢不公
按摩風險｜賢妻幫丈夫按摩　54歲男突腦死恐終身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按【附按摩3大要點】
按摩風險｜賢妻幫丈夫按摩　54歲男突腦死恐終身癱瘓　醫生：1個位置絕不能按【附按摩3大要點】