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聖德肋撒手術室事故｜工程師：若出現「倒汗水」　手術室內溫度濕度或已逾規定

港聞

發布時間： 26 分鐘前

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聖德肋撒醫院去年有手術室懷疑因壞冷氣，手術期間設備出現倒汗水，有工程師認為可推斷室內溫度已高於規定。

聖德肋撒醫院日前傳出醫療事故，去年7月一度出現冷氣故障，導致手術室內的地板、手術燈等出現「倒汗水」。有工程師表示，衞生署的《私家醫院實務守則》對手術室的溫度和濕度都有限制，認為若手術室內出現倒汗水，溫度和濕度或已超越指定範圍。

聖德肋撒醫院據報去年7月31日出現逾半小時的冷氣故障，導致手術室內的手術儀器和設備、牆壁等出現倒汗水。當時正做手術的醫生質疑，冷氣故障已破壞手術室內的無菌環境。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業接受電台節目訪問時表示，衞生署的《私家醫院實務守則》限制手術室需要備有特殊通風系統，將溫度限制在攝氏20至24度，濕度為20至60%。他指出，若手術室內設備出現倒汗水，證明當時室內溫度和濕度高，「可以相信系統的確出現超越規定範圍。」

對於有指當時手術室通風系統仍正常運作，何永業稱，通風系統主要是維持手術室內的「正氣壓」和換氣，有助避免病人手術期間出現細菌感染，但手術室內的溫度和濕度，都要靠冷氣製冷系統維持。

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