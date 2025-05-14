星二代｜陳自瑤小背心騷母親節禮物　13歲女兒王靖喬正面照罕曝光

【陳自瑤 / 母親節】現年43歲的陳自瑤（Yoyo）於2011年與丈夫王浩信結婚，並於次年誕下女兒王靖喬（QQ）；在剛過去的5月11日母親節，身為媽媽的Yoyo在IG分享自己走到了13歲女兒所送的母親節禮物，亦曬出母女二人合照。

星二代｜12歲王靖喬近照曝光？ 盡得陳自瑤王浩信優良基因

陳自瑤收到的母親節禮物是女兒親手製作的向日葵手工，寫道：

謝謝寶貝生病了也特意為我製作母親節禮物 還把我最喜歡的元素都畫上去了 喜歡向日葵 向陽而生 能照亮自己 也照亮別人 就像充滿愛和溫暖的母親一樣 祝全天下的母親 母親節快樂！ #寶貝的手藝又進步了 #寶貝作品 #喜歡手作 #物輕情義重 #兩位病人。

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星二代｜陳自瑤母女合照

陳自瑤還貼出與女兒QQ的合照，圖片可見，Yoyo身著紅色吊帶背心，面帶微笑「全方位」展示女兒的作品。

今年13歲的QQ站在媽媽身邊，已與其差不多身高，即使五官被遮住，從她的尖下巴、長髮及白皙的皮膚也不難看出QQ已然出落成亭亭玉立的少女。而作為人夫兼爸爸的王浩信亦按讚了這條帖文表達心意。

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