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國安法附例｜禁地可否拍照？　鄧炳強去年咁解答（附禁地地址）

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 16 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

香港城市花園道9號大廈地下出入口位置已被木板圍封，但市民可以在圍板外一些地方逗留，未見被職員驅趕。

兩項維護國安附屬法例今日刊憲生效，駐港國安公署履職的六個地址正式被列為禁地。禁地有甚麼不可以做，可否拍照？保安局局長鄧炳強在去年曾指，拍攝禁地若無意圖危害國家安全，並不會構成間諜活動罪行。

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《維護國家安全條例》提到，間諜活動的作為包括「接近、查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地、或出現於比鄰禁地之處」。去年，立法會法案委員會逐條審議草案時，議員關注市民在附近經過是否違法？如有攝影發燒友收取報酬，去拍照軍事禁地設施，但本身並無意圖危害國家安全，會否違法？

相片出售予有意危害國安者或觸犯其他罪行

保安局局長鄧炳強當時說，間諜活動要有意圖危害國家安全，如經過影相並不構成間諜活動罪行，又指有軍事禁區位於山上，如市民行山時誤闖，行為雖已違法，但是否檢控要視乎不同因素，警告亦可以是一種處理方式。

署理律政專員蕭敏鏇補充，如拍攝後將素材出售予第三者，對方有意危害國家安全，又涉及國家秘密等，可觸犯條例下其他罪行。

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有禁地出入口用木板圍封

在其中一個禁地，香港城市花園道9號，大廈正門有警車留守，地下出入口位置已用木板圍封，市民可在圍板外的地方逗留，未見有職員驅趕。

無合理辯解或合法權限查察禁地 可囚2年

禁地有甚麼不可以做？根據《維護國家安全條例》第44條︰

在沒有合理辯解或合法權限下，查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地（包括透過電子或遙距方式作出上述作為）；或致使無人工具查察、從上方或下方越過、進入或接達禁地（包括透過電子或遙距方式作出上述作為）；明知（或有合理理由相信）自己在作出上述作為時，並沒有合法權限作出該項作為，該人即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁2年。

在禁地蓄意妨礙警員履職  最高囚2年

另外，根據46條，如任何指明人員（包括警務人員）正在就某禁地履行職責，而有人在該禁地附近蓄意妨礙該指明人員履行該職責； 在關乎該指明人員履行該職責的情況下，明知而誤導該指明人員；或蓄意以其他方式干預或阻礙該指明人員履行該職責， 妨礙者即屬犯罪。 任何人犯上述所訂罪行，一經循公訴程序定罪，可處監禁2年。

根據憲報，相關禁地涉及6個處所，包括︰

銅鑼灣道148號、香港城市花園道9號、香港干諾道西152號、九龍暢通道1號、九龍海輝道與深旺道交界、九龍海帆道公署佔用的地方。

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