兒童書展｜5.23開心激玩閱讀嘉年華!　超級BB爬行及搬公仔大賽　補充練習8折起

兒童書展5.23開鑼 親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

中國古代黃金工藝坊承傳中華文化．超級BB爬行及搬公仔大賽

荔園嘉年華．創科遊戲

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2025年5月23-25日假亞洲國際博覽館盛大舉行！今屆「兒童書展」加開至5個展覽廳，總面積達28,400平方米，首設4大展區：「香港學校展區」、「大灣區BB展區」、「文化創意展區」及「創科教育展區」，融合閱讀、教育及創科。小朋友5至6月考試壓力大，在「兒童書展」開心暢玩，減輕課業壓力，更可緩和親子關係，一舉兩得！

調查：閱讀推廣活動以嘉年華模式最受歡迎

隨着AI應用愈加普及，兒童及青少年在閱讀習慣上面臨不少挑戰。香港出版學會每年皆進行「香港全民閱讀調查」，學會今年特別關注青少年閱讀和學習的影響，並於今年4月發布「2025香港全民閱讀調查報告」。 報告指出，紙本書年均閱讀量下跌至61%，但仍佔主流。與此同時，調查顯示閱讀載體正在轉移，全港七成受訪者每日投入電子閱讀逾半小時，年輕族群偏好「碎片化內容」（如社交媒體、小說）。

61%高中生認同AI為未來趨勢，然而家長心態矛盾，一方面認同AI有助提升效率，一方面憂慮削弱子女自主學習能力。數據顯示，青少年偏好「跨界元素」（如結合音樂、科技）。學會建議各持份者可合辦具「跨界」元素的閱讀嘉年華，以滿足不同年齡層市民閱讀需求。如結合「流行音樂」、「教育科技」、「電玩」、「運動」、「幼兒室內遊樂場」等元素的「跨界聯乘」活動，有助擴闊閱讀受眾群體。此外，善用AI、VR等教育科技輔助閱讀，亦可顯著提升小朋友的「參與感」與「學習動機」。

有見及此，今屆「兒童書展」首設4大展區，特設「創科教育展區」，提供無人機體驗、VR遊戲及STEM達人工作坊等。場內亦設其他遊樂設施，包括：荔園嘉年華、易易樂園、資源爭奪戰 War Game對決、兒童騎馬樂園及激光跳彈床等，讓小朋友在遊戲中激發創意及學習興趣。

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」8大焦點

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1. 香港學校展區：「香港學校展區」首度推展至本地中學及大學，約300間幼稚園、小學、中學及大專院校參與，並將舉辦多場講座、學生表演及演講，吸引家長深入了解報讀香港學校的門檻及升學攻略。

2.大量中文及歐美圖書，補充練習8折起：今屆「兒童書展」首度將書籍範疇由「兒童」延伸至青少年，三聯、中華、萬里、東立漫畫將進駐「文化創意書展區」，提供豐富青少年書籍。商務、天地圖書，兒童英文書店Seeds Children’s Bookstore及Fun To Read與Active Minds將繼續進駐「兒童書展」，各種補充練習亦8折起發售。

3. 荔園嘉年華：「荔園嘉年華」將有新遊戲「開心掟階磚」登場！連同「開心掟彩虹」及「荔園神射手」等8大經典娛樂遊戲，將於現場與大人小朋友見面！入場人士購買指定數量金幣，更可獲得額外獎賞，多買多送，獎品豐富！

4. 小朋友放電專區：3-10歲小朋友可憑兒童書展門票，免費大玩「激光跳彈床」（名額有限，先到先得。注：穿著防滑襪方可進場）此外「兒童書展」場內亦有多個小朋友放電專區，如「兒童騎馬樂園」及「資源爭奪戰—WAR GAME對決」等多項遊戲。

5. 超級BB爬行及搬公仔大賽：D Mind & The Prince與《親子頭條》呈獻：「超級BB爬行及搬公仔大賽」將於「大灣區BB展區」再度回歸！成功報名的人士即可獲贈「兒童書展 暨 超級親子用品展」門票一套（2大2小）。而每位完成比賽的BB都可獲贈各贊助商送出的禮品，並有機會獲得價值HK$380超級心意福袋一份。每場冠軍BB更可贏取由D Mind & the Prince及各大贊助品牌送出的禮品，高達HK$1,000！

6. 《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展：「兒童書展」將於展期展出鄭裕彤博士傳記《鄭裕彤傳》部分珍貴歷史相片及事跡。鄭裕彤博士為國家、社會、經濟及慈善作出重大貢獻，並以「勤、誠、義」的人生觀勉勵及啟發下一代。此外，「周大福珠寶集團呈獻：中國古代黃金工藝坊」亦將於今屆「兒童書展」舉行。

7. 創科教育展區：「創科教育展區」將展示最新科技教育資源，讓小朋友有機會接觸創新科技。展區內有各種互動遊戲和工作坊，包括：VR遊戲及無人機體驗，鼓勵小朋友探索科學、技術、工程和數學（STEM）領域，培養他們的創新能力和批判性思維，為未來學習打好基礎。

8. Shopping Fest購物大賞：為回饋入場人士，今屆「兒童書展」繼續設有豐富購物大賞，由國泰假期、Panasonic、K-Dollar及Starbucks等重量級合作伙伴提供總值逾HK$150萬禮品。