  • 31°C
香港時間：2025521日 (三) 12:54

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童書展｜5.23開心激玩閱讀嘉年華!　超級BB爬行及搬公仔大賽　補充練習8折起

親子好去處

發布時間： 5 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

兒童書展5.23開鑼　親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

中國古代黃金工藝坊承傳中華文化．超級BB爬行及搬公仔大賽

荔園嘉年華．創科遊戲

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）將於2025年5月23-25日假亞洲國際博覽館盛大舉行！今屆「兒童書展」加開至5個展覽廳，總面積達28,400平方米，首設4大展區：「香港學校展區」、「大灣區BB展區」、「文化創意展區」及「創科教育展區」，融合閱讀、教育及創科。小朋友5至6月考試壓力大，在「兒童書展」開心暢玩，減輕課業壓力，更可緩和親子關係，一舉兩得！

調查：閱讀推廣活動以嘉年華模式最受歡迎

隨着AI應用愈加普及，兒童及青少年在閱讀習慣上面臨不少挑戰。香港出版學會每年皆進行「香港全民閱讀調查」，學會今年特別關注青少年閱讀和學習的影響，並於今年4月發布「2025香港全民閱讀調查報告」。 報告指出，紙本書年均閱讀量下跌至61%，但仍佔主流。與此同時，調查顯示閱讀載體正在轉移，全港七成受訪者每日投入電子閱讀逾半小時，年輕族群偏好「碎片化內容」（如社交媒體、小說）。

61%高中生認同AI為未來趨勢，然而家長心態矛盾，一方面認同AI有助提升效率，一方面憂慮削弱子女自主學習能力。數據顯示，青少年偏好「跨界元素」（如結合音樂、科技）。學會建議各持份者可合辦具「跨界」元素的閱讀嘉年華，以滿足不同年齡層市民閱讀需求。如結合「流行音樂」、「教育科技」、「電玩」、「運動」、「幼兒室內遊樂場」等元素的「跨界聯乘」活動，有助擴闊閱讀受眾群體。此外，善用AI、VR等教育科技輔助閱讀，亦可顯著提升小朋友的「參與感」與「學習動機」。

有見及此，今屆「兒童書展」首設4大展區，特設「創科教育展區」，提供無人機體驗、VR遊戲及STEM達人工作坊等。場內亦設其他遊樂設施，包括：荔園嘉年華、易易樂園、資源爭奪戰 War Game對決、兒童騎馬樂園及激光跳彈床等，讓小朋友在遊戲中激發創意及學習興趣。

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」8大焦點

點擊圖片放大
+12
+11

1. 香港學校展區：「香港學校展區」首度推展至本地中學及大學，約300間幼稚園、小學、中學及大專院校參與，並將舉辦多場講座、學生表演及演講，吸引家長深入了解報讀香港學校的門檻及升學攻略。

2.大量中文及歐美圖書，補充練習8折起：今屆「兒童書展」首度將書籍範疇由「兒童」延伸至青少年，三聯、中華、萬里、東立漫畫將進駐「文化創意書展區」，提供豐富青少年書籍。商務、天地圖書，兒童英文書店Seeds Children’s Bookstore及Fun To Read與Active Minds將繼續進駐「兒童書展」，各種補充練習亦8折起發售。

3. 荔園嘉年華：「荔園嘉年華」將有新遊戲「開心掟階磚」登場！連同「開心掟彩虹」及「荔園神射手」等8大經典娛樂遊戲，將於現場與大人小朋友見面！入場人士購買指定數量金幣，更可獲得額外獎賞，多買多送，獎品豐富！

4. 小朋友放電專區：3-10歲小朋友可憑兒童書展門票，免費大玩「激光跳彈床」（名額有限，先到先得。注：穿著防滑襪方可進場）此外「兒童書展」場內亦有多個小朋友放電專區，如「兒童騎馬樂園」及「資源爭奪戰—WAR GAME對決」等多項遊戲。

5. 超級BB爬行及搬公仔大賽：D Mind & The Prince與《親子頭條》呈獻：「超級BB爬行及搬公仔大賽」將於「大灣區BB展區」再度回歸！成功報名的人士即可獲贈「兒童書展 暨 超級親子用品展」門票一套（2大2小）。而每位完成比賽的BB都可獲贈各贊助商送出的禮品，並有機會獲得價值HK$380超級心意福袋一份。每場冠軍BB更可贏取由D Mind & the Prince及各大贊助品牌送出的禮品，高達HK$1,000！

6. 《鄭裕彤傳》—勤．誠．義文化展：「兒童書展」將於展期展出鄭裕彤博士傳記《鄭裕彤傳》部分珍貴歷史相片及事跡。鄭裕彤博士為國家、社會、經濟及慈善作出重大貢獻，並以「勤、誠、義」的人生觀勉勵及啟發下一代。此外，「周大福珠寶集團呈獻：中國古代黃金工藝坊」亦將於今屆「兒童書展」舉行。

7. 創科教育展區：「創科教育展區」將展示最新科技教育資源，讓小朋友有機會接觸創新科技。展區內有各種互動遊戲和工作坊，包括：VR遊戲及無人機體驗，鼓勵小朋友探索科學、技術、工程和數學（STEM）領域，培養他們的創新能力和批判性思維，為未來學習打好基礎。

8. Shopping Fest購物大賞：為回饋入場人士，今屆「兒童書展」繼續設有豐富購物大賞，由國泰假期、Panasonic、K-Dollar及Starbucks等重量級合作伙伴提供總值逾HK$150萬禮品。

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年5月23日至25日

時間：5月23-24日上午10時至晚上8時，5月25日上午10時至晚上7時

地點：亞洲國際博覽館3,5,6,7,9號展覽廳

票價：標準門票　成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

最高瀏覽

抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever