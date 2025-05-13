動物檢疫｜內地進口貓狗6月3日起實施新檢疫安排　合資格者檢疫期縮短至30日

漁農自然護理署今日（13日）公布，6月3日起會對內地進口貓狗實施新檢疫安排，符合有關規定的貓狗抵港後檢疫期會縮短至30日。

漁護署6月3日會將內地納入第三A組別，由內地進口的貓狗只要符合相關檢疫規定，並持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書，抵港後檢疫期會由現時的120天大幅減至30天。漁護署稱，首階段的動物衞生證書會由深圳海關的官方獸醫簽發，市民可向深圳海關查詢簽發動物衞生證書的要求。

從內地進口貓狗的申請人，須確保動物符合第三A組別的各項規定和向漁護署提交所需證明，包括動物須植入合規的微型晶片、持有效的狂犬病和指定傳染病的防疫注射證明書、離境前90日至一年內抽取血液樣本，並要在漁護署認可的化驗所檢測狂犬病抗體滴度和獲得合格結果，以及持有由內地官方獸醫簽發的動物衞生證書等。

漁護署表示，會繼續密切留意世界動物衞生組織公布的動物疫病最新情況，並因應運作經驗和風險評估等因素，適時修訂進口貓狗檢疫要求。

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