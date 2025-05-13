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夏寶龍講話｜李家超：會帶領工商界以更高政治站位落實要求　陳國基：發人深省、催人奮進

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

正在中東訪問的李家超回應指，會帶領工商界以更高政治站位落實要求。（李家超FB）

港澳辦主任夏寶龍正在澳門考察，昨日與澳門工商界座談後，對港澳工商界提出四點期望，並強調「資本無國界、商人有祖國」。特首李家超和三司正、副司長均有發文回應夏寶龍講話。

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正在科威特訪問的李家超今日凌晨在社交平台發長文回應，強調會帶領特區政府、工商界和企業家以更高的政治站位、更強的擔當精神，全面貫徹落實中央的要求，做好4點，包括心中有祖國，堅定維護國家安全，堅守國家利益底線，應對地緣政治挑戰時清晰傳遞國家立場、香港特區立場等。

政務司司長陳國基表示，夏寶龍對港澳工商界提出的四點要求，語重心長，發人深省，催人奮進。他指，在當前的國家大局和世界變局中，香港可以善用獨特國際金融航運貿易中心地位和深厚國際經貿聯繫，助力國家總體國際經貿布局戰略，例如開拓新的外銷產品市場，幫助國家和內地企業調整、重組供應鏈，做好國家持續引入國際資本和國際人才的中轉站、蓄水池等。特區政府在這方會主動作為，做好規劃、倡導、協調和支援。

陳茂波：國家有充裕政策空間、工具穩經濟

財政司司長陳茂波指出，國家的經濟一直穩步增長，面對複雜多變的外圍環境，有充裕的政策空間和充足的政策工具，足以穩住經濟金融和社會預期。陳又表示，香港會繼續善用「國際化」的核心優勢，構建更廣闊的國際經貿網絡，不論是外訪或參加國際會議，特區政府都積極向國際社會推介香港和大灣區的最新發展機遇，鼓勵海外企業和人才，善用香港作為開拓內地以至亞洲市場的重要據點和發展事業。

林定國︰顧全大局不會影響商業自由

律政司司長林定國表示，顧全大局、充分考慮整體國家利益，不會也不是要影響法律容許下的商業自由，而是要確保有一個安定、配合國家安全考慮和發展方向的整體營商環境，這必然符合任何人的長遠商業利益。他又表示，要有效吸引新舊國際朋友與香港在各方面加強聯繫，關鍵是必須實際上維持而同時向外充分展示香港是一個開放、包容、多元的社會。

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