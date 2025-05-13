職業特工隊8｜Do姐獲邀倫敦站獨家訪問湯告魯斯　鄭裕玲自肥集郵與靚佬湯合照

【職業特工隊 / 靚湯佬 / Do姐 / The Do Show】電影《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible）近日已開始世界宣傳之旅。系列靈魂人物湯告魯斯與四度為系列掌舵的編劇及導演基斯杜化麥哥利，率領劇組一眾成員，繼前赴東京、首爾出席當地的首映禮後，下一站飛往倫敦宣傳。

香港金牌女司儀兼人氣網上訪談頻道The Do Show 的創辦人及主持Do姐鄭裕玲，今次榮獲特別安排，親身飛往倫敦，與湯告魯斯（Tom Cruise）（Tom Cruise）的多位參演《最終清算》的演員，面對面進行香港獨家訪問，訪問片段稍後將於The Do Show播出。

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職業特工隊8｜Do姐IG帳號追蹤湯告魯斯

一直承認喜歡工作兼追星的Do姐，可與荷里活超級偶像湯告魯斯近距離接觸，完成訪問工作之後，當然要把握「自肥」機會，同「靚佬湯」影合照。

雖然身為網紅，亦經常透過IG分享與各地歌手、演員以至世界巨星訪問時的點滴，但眾所周知，Do姐一向嚴謹選擇她要追蹤的對象！

Do姐的IG帳號由開設至今，一直只追蹤姜濤、王嘉爾、任時元3人。然而今次暢快順利的訪談會面後，湯告魯斯立即得到Do姐的「認可」，不但獲她在IG分享兩人的合照，更被列為第4位追蹤對象。這算不算是完成了不少男星都希望達成的「不可能任務」？

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