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舌癌｜48歲華裔女名廚罹舌癌第4期　1原因拒切脷保命　宣布終抗癌成功【附舌癌5大常見症狀】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【舌癌／Top Chef／張晴月／抗癌成功】曾參加美國烹飪比賽節目《Top Chef》第11季的華裔名廚張晴月（Shirley）去年確診患上舌癌第四期，並一度被醫生判定要切脷保命。作為廚師的她當時因為1原因一口拒絕。捱過艱苦的化療和電療後，終於迎來好消息！

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舌癌｜忽視口腔潰瘍 錯過黃金治療時間

48歲華裔名廚張晴月（Shirley）近日在Instagram發文，回顧過往一年抗癌經歷。她指，去年5月尾被診斷患上舌癌第四期，而早在半年前，她已經發現自己有一系列口腔問題，包括嚴重咬舌和牙齒磨損。當時她只以為是長期磨牙習慣造成，亦因工作忙碌而輕視症狀未有求醫。直到口腔出現潰瘍，醫生在她左邊舌頭下發現一個隱藏腫瘤，診斷罹患舌癌第四期。

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舌癌｜1原因拒絕切脷

當時醫生認為切除舌頭是保命最好的治療方案，因腫瘤生長速度非常快，在確診不到一個星期已經長滿整個舌頭，且有部分已經蔓延至淋巴結。醫生當時提供兩個治療方案，包括是化療和切除舌頭。她當時堅決拒絕切除舌頭的方案：

若一個廚師沒有了舌頭，等同剝奪廚師的自尊。

舌癌｜抗癌半年終成功清除所有癌細胞

當時她搬到在芝加哥，開始一共19星期化療和電療，「先是9周共27次的化療，然後是10周共50次的放射治療」，當時還要24小時打著化療點滴，過程艱辛但她咬緊牙關。直到今年2月，她終於完成所有治療方案，覆診報告顯示98%癌細胞已經清除，只有左側淋巴結中遺留2個癌細胞。5月初Shirley再做覆檢，終於傳來好消息：

我可以自豪地說，我的身體你沒有檢測到癌細胞的蹤跡，我已經100%痊癒了！

她高興宣布自己抗癌成功，且康復進度良好，開始可以進食固體食物，由每天2餐開始慢慢遞增。Shirley在接下來的2年仍需要追蹤病情，以防復發。但她憧憬著能夠回歸正常生活，亦感謝患病時身邊親朋好友的關懷和支持。

隆重介紹 Shirley Chung 2.0回歸！

舌癌｜舌癌5大症狀

舌癌是口腔癌的一種，彰化基督教醫院院長暨台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬曾分享案例，指一名女子舌頭持續潰瘍逾2個月才求醫，最後發現舌頭潰瘍已演變成舌癌，須立即安排做手術切除腫瘤。他提醒若出現以下5大症狀，必須盡快求醫：

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