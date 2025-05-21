新手媽媽｜張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　袁咕碌成功戒夜奶全靠1「減法」

【張寶兒/袁偉豪/兒子袁咕碌/戒夜奶】張寶兒（Bowie）與袁偉豪婚後育有一子袁咕碌，轉眼袁咕碌已經1歲半，而且愈大愈可愛！作為新手媽媽，其中一個大挑戰就是幫孩子戒夜奶，Bowie在這方面頗有心得，她接受TOPick訪問時透露，兒子由13個月大開始，已經成功戒掉夜奶一覺睡天光，她表示全靠一個「減法」！

新手媽媽張寶兒｜兒子由13個月起已經戒掉夜奶

港姐出身的Bowie與TVB小生袁偉豪婚後十分恩愛，Bowie又不時於社交平台分享袁咕碌的可愛日常，十分精靈的袁咕碌人仔細細已經可以瞓足10小時，絕對是天使寶寶。Bowie指囝囝由13個月起已經戒掉夜奶：「他現在由7時45分左右、8時前就睡覺，睡到第二天6時半起床再飲奶。」

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新手媽媽張寶兒｜全靠「減法」幫兒子戒夜奶

BB能夠戒夜奶一覺睡天光兼超過10小時，是不少媽媽的夢想，問到有何方法？Bowie表示：「初期的時候他凌晨12時都會肚餓，想要找奶飲或者找東西吃。開始時我先減奶量，即是溝稀奶粉，我由本身180毫升加5殼奶，變180毫升加3殼奶，然後慢慢變2殼奶、1殼奶，他愈飲愈淡味，然後變了只喝水。」

▲ 新手媽媽張寶兒親力親為照顧囝囝袁咕碌。（陳慧安攝）

新手媽媽張寶兒｜讓BB知道晚上是沒有東西吃的

到BB意識到自己沒有奶飲，只有清水飲的時候，Bowie再將水份減量，由180毫升慢慢減到150、100，她說：「他知道連水也沒有得飲，就會乖乖睡覺，所以透過慢慢減的過程，讓他有一個訊息知道，他晚上是沒有東西吃的，快點專心去睡覺。」全靠這個「減法」，袁咕碌半夜不用再飲奶奶了。

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