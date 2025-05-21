  • 31°C
香港時間：2025521日 (三) 12:55

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手媽媽｜張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　袁咕碌成功戒夜奶全靠1「減法」

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

張寶兒與袁偉豪婚後育有一子袁咕碌，二人對兒子疼愛有加。

【張寶兒/袁偉豪/兒子袁咕碌/戒夜奶】張寶兒（Bowie）與袁偉豪婚後育有一子袁咕碌，轉眼袁咕碌已經1歲半，而且愈大愈可愛！作為新手媽媽，其中一個大挑戰就是幫孩子戒夜奶，Bowie在這方面頗有心得，她接受TOPick訪問時透露，兒子由13個月大開始，已經成功戒掉夜奶一覺睡天光，她表示全靠一個「減法」！

TOPick一分鐘
新手媽媽︱張寶兒囝囝1歲起瞓足10小時　成功戒夜奶全靠1「減法」

新手媽媽張寶兒｜兒子由13個月起已經戒掉夜奶

港姐出身的Bowie與TVB小生袁偉豪婚後十分恩愛，Bowie又不時於社交平台分享袁咕碌的可愛日常，十分精靈的袁咕碌人仔細細已經可以瞓足10小時，絕對是天使寶寶。Bowie指囝囝由13個月起已經戒掉夜奶：「他現在由7時45分左右、8時前就睡覺，睡到第二天6時半起床再飲奶。」

點擊圖片放大
+4
+3

新手媽媽張寶兒｜全靠「減法」幫兒子戒夜奶

BB能夠戒夜奶一覺睡天光兼超過10小時，是不少媽媽的夢想，問到有何方法？Bowie表示：「初期的時候他凌晨12時都會肚餓，想要找奶飲或者找東西吃。開始時我先減奶量，即是溝稀奶粉，我由本身180毫升加5殼奶，變180毫升加3殼奶，然後慢慢變2殼奶、1殼奶，他愈飲愈淡味，然後變了只喝水。」

新手媽媽張寶兒親力親為照顧囝囝袁咕碌。（陳慧安攝）

新手媽媽張寶兒｜讓BB知道晚上是沒有東西吃的

到BB意識到自己沒有奶飲，只有清水飲的時候，Bowie再將水份減量，由180毫升慢慢減到150、100，她說：「他知道連水也沒有得飲，就會乖乖睡覺，所以透過慢慢減的過程，讓他有一個訊息知道，他晚上是沒有東西吃的，快點專心去睡覺。」全靠這個「減法」，袁咕碌半夜不用再飲奶奶了。

點擊圖片放大
+8
+7

【張寶兒專訪】新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事

相關內容：

名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出

BB回鄉證丨張寶兒坐月期帶初生兒子急辦回鄉證　一文看清BB辦回鄉證攻略【附詳情連結】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事
11:00 2025/03/23
新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事
管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議
12:45 2025/01/27
管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
16:54 2024/10/18
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
18:19 2024/11/18
爸媽心聲｜袁偉豪夫婦為囝囝辦1歲生日會　張寶兒不捨兒子長大：又怕你長得慢
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
11:00 2025/04/20
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！
新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　Shiga計劃安排女兒讀國際學校：開心最重要
10:00 2025/01/26
新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞　Shiga計劃安排女兒讀國際學校：開心最重要

你可能感興趣

新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事
11:00 2025/03/23
新手爸媽｜張寶兒錯過為1歲袁咕碌報N班　盼兒入讀母校聖保羅男女卻憂心1事
管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議
12:45 2025/01/27
管教幼兒｜怕1歲兒分心BB房收起玩具放圖書　張寶兒囝囝未戒奶嘴先睇書惹熱議
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
16:54 2024/10/18
名校媽媽｜張寶兒帶袁咕碌返Playgroup　學霸港姐出身傳統名校狀元輩出
人物專訪 張寶兒 袁偉豪 新手爸媽 爸媽心聲

最高瀏覽

抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever