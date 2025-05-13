端午節｜旅發局將舉辦龍舟邀請賽　埃及和卡塔爾隊伍首次參賽

旅發局「永明香港國際龍舟邀請賽」將以龍舟嘉年華形式，由5月31日端午節至6月8日，於尖沙咀東部海濱舉行。參與隊伍來自12個國家及地區，其中還有首次參賽的埃及和卡塔爾的頂尖龍舟隊伍。

在賽事方面，今年會有超過190隊、逾4,500名健兒參加6月7至8日一共19項賽事，參加人數及隊伍數量更勝去年。

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今年特別新增中學組別賽事，以鼓勵年輕人接觸傳統非遺文化；而紀律部隊賽事亦將登場，屆時多支紀律部隊及輔助部隊的龍舟隊。

旅發局總幹事程鼎一致辭時表示，旅發局有主題式宣傳策略，向全球及內地推出「香港節慶 文化躍動」一站式網站專頁，介紹龍舟賽賽程，幫助旅客規劃行程，感受更濃厚的節日氣氛。

為預熱國際龍舟邀請賽，從端午節當天起，星光大道「龍舟美食街」率先開幕，10間攤檔將連續9天推出龍舟主題美食，有應節街頭小食及多款消暑飲品，包括端午糉、以龍舟造型容器盛載的鹹蛋雞蛋仔、鹹蛋章魚小丸子等。

海洋公園限定店 推出全新熊貓精品

而香港海洋公園超萌「Panda Friends」，包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬，將以端午節主題造型亮相，成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售從未亮相的熊貓精品，市民旅客於參與美食街攤檔消費，更即可獲贈熊貓貼紙1包。

踏入6月7至8日的龍舟賽事周末，嘉年華將擴大到尖東百週年紀念花園。現場加設賽事直播專區及「太陽馬戲團」快閃表演。旅發局更聯同本地啤酒品牌香港生力特設啤酒樂園，提供四款生啤。

此外，訪港旅客在尖沙咀天星碼頭、香港國際機場及香港西九龍站的旅發局旅客諮詢中心或設於尖東海濱的旅客啤酒券領取處憑有效旅行證件，即可免費領取啤酒兌換券到啤酒樂園換領指定生啤一杯。

啤酒樂園及星光大道「龍舟美食街」同樣開放至晚上10時，旅發局亦將與東尖沙咀地產發展商聯會合作，與附近逾20個商戶提供各式餐飲及購物優惠。

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