特首訪中東｜李家超抵科威特　預告將簽署多份合作備忘錄

正率領商貿團在中東訪問的行政長官李家超，已轉往科威特，他預告將簽署多份合作備忘錄，促進兩地貿易、投資，加強兩地資本市場和金融服務等領域連繫。

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李家超獲科威特首相顧問HE Dr. Basil Al-Sabah、中國駐科威特國特命全權大使張建衛到機場迎接。他將和當地官員會面、舉行圓桌會議，訪問當地企業和文化設施等。

李家超︰金融創新和文化交流有加強聯繫空間

他說，科威特城是科威特的政治、經濟、文化中心和重要港口，位於波斯灣西岸，香港加強與科威特合作具重要意義。在經濟上，科威特「2035願景」計劃致力於成為區域金融與貿易中心，香港可提供法律、人才和金融等專業配套方案，助力其發展，同時拓展自身經濟領域；而其他領域，例如金融創新和文化交流方面，都有加強聯繫的空間，希望這次訪問行程為香港和科威特帶來豐碩成果。

滙豐香港與兩家內地企業簽備忘錄 拓中東市場

李家超及商貿團日前在卡塔爾行程中收穫頗豐，簽署的35份合作備忘錄中，亦包括匯豐香港與佳都科技、飛書深諾兩間內地企業，分別簽署合作諒解備忘錄，以助其拓展具潛力的中東市場。

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