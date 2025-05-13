胰臟炎｜美33歲男星患急性胰臟炎喪命　醫生列8大高危因素不改善隨時復發

【Kirk Medas/ 胰臟炎/ 急性胰臟炎】美國真人show《佛羅里達海岸》（Floribama Shore）班底演員Kirk Medas今年4月突然患上急性胰臟炎，昏迷近2周後不治離世，年僅33歲。有醫生就列出急性胰臟炎的8大高危因素，提醒市民警覺。

綜合外媒報道，Kirk Medas於4月中旬突然患上急性壞死性胰臟炎，在邁亞密地區（Miami）一間醫院的深切治療部（ICU）留醫，並需要使用呼吸機。住院近2周後，他最終在當地時間5月2日離世，據家屬透露其死因急性胰臟炎引發肝衰竭。

Kirk Medas經常在網上與粉絲互動，上月16日，他曾在IG曬出1張露出開心笑容的照片，未料成為了他的最後貼文，讓大批粉絲感到不捨與遺憾。

台媒《健康2.0》諮詢中山醫學大學附設醫院一般外科暨達文西微創手術中心主任彭正明，他就指出，胰臟炎有8成屬急性，2成屬慢性；而急性胰臟炎中又有8成是輕症，治療後可痊癒，但另外2成就像Kirk Medas一樣會演變成重症，造成胰臟周圍組織壞死，繼而引發敗血症和多重器官衰竭。

彭正明表示，談到胰臟，不少人想到的都是胰島素和血糖調控，但胰臟除了是內分泌器官，其實同時也是外分泌器官。當一個人將食物吃下肚後，胰臟會分泌胰蛋白酶、胰脂肪酶等酵素進行分解，幫助消化和吸收食物的營養；如果胰臟發炎，便會在沒有進食的情況下大量分泌並活化酵素，造成「自己消化自己」的局面，因此壞死。若病程進展快，便會引發多重器官衰竭。

根據國際統計，急性胰臟炎在不同地區的發病率各有不同，例如歐美國家大約每10萬人中有4.8至38人不等，台灣則平均每10萬人有36.9人，患者平均年齡為40至60歲，且男性多於女性。至於成因，有36%來自飲酒，34%是因為膽結石，另有12%來自三酸甘油酯血症；由酒精性胰臟炎引起的急性胰臟炎中，患者以男性居多，而膽結石引起的急性胰臟炎則男女比例相當，起因為膽管和胰管連接處被結石堵塞，造成胰液流往十二指腸所致。

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胰臟炎｜急性胰臟炎症狀與腸胃疾病類似

他指出，急性胰臟炎的症狀與腸胃疾病類似，例如會出現整個腹部或上腹部疼痛，有機會痛到前肚貼後背、需彎腰走路；而其他症狀包括胃悶、胃脹、嘔吐、發燒、血壓下降、呼吸喘、甚至休克等。一般情況下，患者需要抽血檢驗胰澱粉酶、胰脂肪酶，或進行腹部超聲波、斷層掃描，觀察胰臟周圍是否有積液、腫脹，才能診斷是否患上急性胰臟炎。

彭正明又指，急性胰臟炎的病情進展速度視乎患者的年齡，以及是否具備高風險因子。他列出以下8項急性胰臟炎的高危因素，符合的條件越多，病程的變化便越是快速兇猛；如果患者同時還患有自體免疫疾病，也會加速病情惡化。

急性胰臟炎8大高危因素

▼ 點擊圖片放大 +9 +8 長期酗酒 膽結石：可能阻塞胰管，導致胰臟酵素積聚，引發胰臟炎 三酸甘油脂過高：血脂過高，大於1000mg/dL，造成胰臟發炎 高血鈣：會刺激胰臟酵素過早活化。 肥胖 二型糖尿病 吸煙 胰臟炎家族史

胰臟炎｜危險因素不改善隨時復發

他表示，胰臟炎通常需要以強效抗生素配合輸液治療，或以手術進行胃胰臟清創，但如果病程進展太快，也有可能來不及進行手術。他最後亦提醒，輕症患者康復後必須注意戒酒、戒煙、控制血脂及取出膽結石，並保持低脂、高纖的飲食，才能避免胰臟炎復發。此外，若不及早改善上述危險因蘇，胰臟炎復發的機率會很高。

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同場加映｜急性胰臟炎4大症狀

本港腸胃肝臟科專科醫生張世華曾表示，酗酒、血脂過高與膽結石是常見引發急性胰臟炎的原因，另外病毒感染、藥物影響亦可能會引發此病。他指出，患者會出現腹痛、進食困難、嚴重可導致急性糖尿病，及併發胰臟壞死、胰臟假性囊腫，如再受到細菌感染，更可危及性命。

急性胰臟炎患者的年輕層會視乎病因而有所差異，張醫生表示由膽結石引發的多為年紀較大，約60至70歲的人士；由酗酒和藥物影響引發的為中年人士為主，約在40歲前後。如患上急性胰臟炎應先清楚病因，針對病因作出相應治療及改善生活習慣。

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