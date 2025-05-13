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飲食情報｜香港國際美食大獎會展舉行 指定環保廚師制服定全新標準

休閒消費

發布時間： 28 分鐘前

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熱門 關稅戰 黃博 中年好聲音3 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

兩年一度的HOFEX亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展、ProWine Hong Kong @ HOFEX國際葡萄酒與烈酒貿易展覽會將於 5 月 14 日至 16 日假香港會議展覽中心舉行。

今年活動亮點香港國際美食大獎 (HKICC)、香港咖啡調酒大賽 2025及CP-Meiji Speed Coffee Art Championship 2025 – Hong Kong Episode與其他焦點活動攜手亮相迎接全球餐飲及款待業菁英來臨香港，帶來行業採購、貿易和交流機會。

Crestwell Attire以創新制服引領可持續餐飲風尚

作為香港餐飲及款待業領先的商貿平台，展覽將為中國內地、亞太區以至世界各地的參展商及買家建立經貿橋樑，呈獻精彩活動及業內新知，打造最佳採購體驗。

而由Infinity Innovation Limited旗下制服品牌 Crestwell Attire 推出的環保廚師制服Ecotech Chef Coat，正是結合科技、安全與環保理念的代表作，並成為2025年香港國際美食大獎（HKICC）@ HOFEX 亞洲餐飲展的官方制服。

所有HKICC參賽廚師將穿著“Ecotech Chef Coat”應賽

這款廚師制服採用天然竹纖維與玉米基再生物料製成，兼具耐燃、抗菌、減臭等多重功能，不但提升廚師工作環境的安全與衛生，更為整個產業鏈減碳減廢，重新定義專業廚衣標準。

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